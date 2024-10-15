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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/galuzin-obsudil-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-predstoyaschiy-raund-1052579312.html
Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий предстоящий раунд
Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий предстоящий раунд
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В МИД России подчеркнули важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, которые чреваты... 15.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В МИД России подчеркнули важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, которые чреваты эскалацией напряженности "на земле". Замглавы ведомства Михаил Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и представителями Евросоюза актуальные вопросы повестки дня в преддверии раунда дискуссий. Отмечается, что российская сторона акцентировала необходимость наращивания коллективных усилий на приоритетных направлениях работы переговорного формата с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье намечен на ноябрь этого года.
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мид рф, россия, абхазия, грузия, женевские дискуссии

Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий предстоящий раунд

11:50 15.10.2024 (обновлено: 12:13 15.10.2024)
© Sputnik / МИД РФ / Перейти в фотобанкПереговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в рамках трехстороннего формата
Переговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в рамках трехстороннего формата - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / МИД РФ
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В МИД России подчеркнули важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, которые чреваты эскалацией напряженности "на земле".
Замглавы ведомства Михаил Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и представителями Евросоюза актуальные вопросы повестки дня в преддверии раунда дискуссий.
Отмечается, что российская сторона акцентировала необходимость наращивания коллективных усилий на приоритетных направлениях работы переговорного формата с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии.

"Подчеркнута важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, чреватых эскалацией напряженности "на земле", – заключили в министерстве.

Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье намечен на ноябрь этого года.
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