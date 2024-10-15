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Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий предстоящий раунд
Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий предстоящий раунд
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В МИД России подчеркнули важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, которые чреваты... 15.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-15T11:50+0300
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В МИД России подчеркнули важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, которые чреваты эскалацией напряженности "на земле". Замглавы ведомства Михаил Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и представителями Евросоюза актуальные вопросы повестки дня в преддверии раунда дискуссий. Отмечается, что российская сторона акцентировала необходимость наращивания коллективных усилий на приоритетных направлениях работы переговорного формата с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье намечен на ноябрь этого года.
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мид рф, россия, абхазия, грузия, женевские дискуссии
мид рф, россия, абхазия, грузия, женевские дискуссии
Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий предстоящий раунд
11:50 15.10.2024 (обновлено: 12:13 15.10.2024)
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В МИД России подчеркнули важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, которые чреваты эскалацией напряженности "на земле".
Замглавы ведомства Михаил Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и представителями Евросоюза актуальные вопросы повестки дня в преддверии раунда дискуссий.
Отмечается, что российская сторона акцентировала необходимость наращивания коллективных усилий на приоритетных направлениях работы переговорного формата с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии.
"Подчеркнута важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, чреватых эскалацией напряженности "на земле", – заключили в министерстве.
Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье намечен на ноябрь этого года.