https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/ideya-protsess-rezultat-kak-sozdavat-infografiku-rasskazhut-v-agu-1052579669.html
Идея, процесс, результат: как создавать инфографику расскажут в АГУ в рамках Sputnik PRO
Идея, процесс, результат: как создавать инфографику расскажут в АГУ в рамках Sputnik PRO
Sputnik Абхазия
Лекция "Инфографика: идея, процесс, результат" пройдет в рамках образовательного проекта Sputnik PRO в Абхазском государственном университете. 15.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-15T12:03+0300
2024-10-15T12:03+0300
2024-10-15T12:18+0300
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Инфографика – востребованный формат, использующийся во многих сферах. В СМИ он используется постоянно и весьма успешно. Что такое инфографика, как ее использовать и получать знания. Как выбирать удачную визуализацию для разных данных. Встреча станет полезна для всех, кто работает с контентом, ведь инфографика – лучший способ сделать сложное простым.Спикером выступит Мария Уварова, ведущий дизайнер оперативной графики медиагруппы "Россия сегодня". Уварова окончила факультет журналистики МГУ, после чего осталась там работать и преподавать. С 2019 года работает дизайнером инфографики в медиагруппе "Россия сегодня", сначала в редакции Sputnik Узбекистан, затем – в Дирекции медиадизайна. Sputnik PRO пройдет 17 октября в АГУ на факультете журналистики, начало в 9:30.
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sputnikpro в абхазии, пресс-конференции, пресс-центр
sputnikpro в абхазии, пресс-конференции, пресс-центр
Идея, процесс, результат: как создавать инфографику расскажут в АГУ в рамках Sputnik PRO
12:03 15.10.2024 (обновлено: 12:18 15.10.2024)
Лекция "Инфографика: идея, процесс, результат" пройдет в рамках образовательного проекта Sputnik PRO в Абхазском государственном университете.
Инфографика – востребованный формат, использующийся во многих сферах. В СМИ он используется постоянно и весьма успешно.
Что такое инфографика, как ее использовать и получать знания. Как выбирать удачную визуализацию для разных данных.
Встреча станет полезна для всех, кто работает с контентом, ведь инфографика – лучший способ сделать сложное простым.
Спикером выступит Мария Уварова, ведущий дизайнер оперативной графики медиагруппы "Россия сегодня".
Уварова окончила факультет журналистики МГУ, после чего осталась там работать и преподавать. С 2019 года работает дизайнером инфографики в медиагруппе "Россия сегодня", сначала в редакции Sputnik Узбекистан, затем – в Дирекции медиадизайна.
Sputnik PRO пройдет 17 октября в АГУ на факультете журналистики, начало в 9:30.