https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/kupalnyy-sezon-ofitsialno-zakrylsya-v-abkhazii-1052578307.html

Купальный сезон официально закрылся в Абхазии

Купальный сезон официально закрылся в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В Абхазии с сегодняшнего дня официально закрыт купальный сезон. 15.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В Абхазии с сегодняшнего дня официально закрыт купальный сезон. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, с начала 2024 года зарегистрировано 13 происшествий: семь человек погибли, шесть удалось спасти. ГИМС за этот период выявила 14 правонарушений, совершенных гражданами, управляющими маломерными судами.

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