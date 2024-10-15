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Купальный сезон официально закрылся в Абхазии
Купальный сезон официально закрылся в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В Абхазии с сегодняшнего дня официально закрыт купальный сезон. 15.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В Абхазии с сегодняшнего дня официально закрыт купальный сезон. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, с начала 2024 года зарегистрировано 13 происшествий: семь человек погибли, шесть удалось спасти. ГИМС за этот период выявила 14 правонарушений, совершенных гражданами, управляющими маломерными судами.
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абхазия, черное море, отдых в абхазии, мчс абхазии
абхазия, черное море, отдых в абхазии, мчс абхазии
Купальный сезон официально закрылся в Абхазии
10:19 15.10.2024 (обновлено: 10:26 15.10.2024)
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В Абхазии с сегодняшнего дня официально закрыт купальный сезон.
Все пляжи на территории республики считаются с этого момента нефункционирующими — с них уберут ограничительные буи, прекратят работу спасательные пункты.
По данным Государственной инспекции по маломерным судам, с начала 2024 года зарегистрировано 13 происшествий: семь человек погибли, шесть удалось спасти.
ГИМС за этот период выявила 14 правонарушений, совершенных гражданами, управляющими маломерными судами.