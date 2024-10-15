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Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах"

Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах"

Sputnik Абхазия

Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал о том, как сегодня Битва за Кавказ... 15.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-15T09:38+0300

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Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах" Sputnik Абхазия Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах"

Абхазская делегация приняла участие в работе Международного молодежного научно-практического форума "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах". Эта площадка собрала в Ставрополе свыше 150 ученых и студентов из Абхазии, Армении, Южной Осетии, Чехии и городов России. Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Медвенский был в составе абхазской делегации. Он отметил, что Абхазия ежегодно принимает участие в этом форуме. В это году он был посвящен 81-й годовщине Битвы за Кавказ. О самом форуме, о том, как сегодня историки оценивают значение Битвы за Кавказ, слушайте в подкасте.

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