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Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах"
Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах"
Sputnik Абхазия
Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал о том, как сегодня Битва за Кавказ... 15.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-15T09:38+0300
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Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах"
Sputnik Абхазия
Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах"
Абхазская делегация приняла участие в работе Международного молодежного научно-практического форума "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах". Эта площадка собрала в Ставрополе свыше 150 ученых и студентов из Абхазии, Армении, Южной Осетии, Чехии и городов России. Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Медвенский был в составе абхазской делегации. Он отметил, что Абхазия ежегодно принимает участие в этом форуме. В это году он был посвящен 81-й годовщине Битвы за Кавказ. О самом форуме, о том, как сегодня историки оценивают значение Битвы за Кавказ, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, великая отечественная война, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, великая отечественная война, аудио
Медвенский об участии в форуме "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах"
09:38 15.10.2024 (обновлено: 09:39 15.10.2024)
Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал о том, как сегодня Битва за Кавказ отражается в истории и культуре разных народов.
Абхазская делегация приняла участие в работе Международного молодежного научно-практического форума "Битва за Кавказ в исторических и культурных символах". Эта площадка собрала в Ставрополе свыше 150 ученых и студентов из Абхазии, Армении, Южной Осетии, Чехии и городов России. Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Медвенский был в составе абхазской делегации.
Он отметил, что Абхазия ежегодно принимает участие в этом форуме. В это году он был посвящен 81-й годовщине Битвы за Кавказ.
"Битва за Кавказ оставалась в тени Курской битвы и Битвы за Москву. Но интерес к Битве за Кавказ возрос с увеличением источниковой базы – начали открываться архивы. С другой стороны, исследователи начали искать новые подходы, стараются осветить белые пятна Великой Отечественной войны", – сказал Медвенский.
О самом форуме, о том, как сегодня историки оценивают значение Битвы за Кавказ, слушайте в подкасте
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