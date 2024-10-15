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Такие обстоятельства: Делба и Кишмария о форуме советских и российских вузов
Такие обстоятельства: Делба и Кишмария о форуме советских и российских вузов
Sputnik Абхазия
Замминистра здравоохранения Саида Делба и главврач Очамчырской районной больницы Мадонна Кишмария в эфире радио Sputnik рассказали, как укрепляются связи и... 15.10.2024, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Делба и Кишмария о форуме советских и российских вузов
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Делба и Кишмария о форуме советских и российских вузов
В Казахстане прошел форум выпускников советских и российских вузов. Что может дать такое взаимодействие абхазским выпускникам? Об этом в эфире радио Sputnik речь шла с делегатами на форуме от Абхазии – замминистра здравоохранения Саидой Делба и главврачом Очамчырской районной больницы Мадонной Кишмария.Слушайте подкаст. Форум выпускников советских и российских вузов стартовал в Астане 9 октября. На мероприятие, организованное Россотрудничеством и Северо-Кавказским федеральным университетом, съехались выпускники из 11 стран. Цель форума: укрепление связей и сотрудничества между выпускниками советских и российских вузов, которые работают в сфере высшего образования и здравоохранения в странах СНГ, руководителей ассоциаций выпускников, а также обмен опытом, идеями и совместными инициативами, поддержание и развитие русского языкового, культурного и образовательного пространства между представителями стран СНГ.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, ссср, казахстан, сотрудничество, связи, русский язык, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, ссср, казахстан, сотрудничество, связи, русский язык, аудио

Такие обстоятельства: Делба и Кишмария о форуме советских и российских вузов

12:22 15.10.2024 (обновлено: 12:29 15.10.2024)
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Такие обстоятельства: Делба и Кишмария о форуме советских и российских вузов
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Замминистра здравоохранения Саида Делба и главврач Очамчырской районной больницы Мадонна Кишмария в эфире радио Sputnik рассказали, как укрепляются связи и сотрудничество между выпускниками российских и советских вузов.
В Казахстане прошел форум выпускников советских и российских вузов. Что может дать такое взаимодействие абхазским выпускникам? Об этом в эфире радио Sputnik речь шла с делегатами на форуме от Абхазии – замминистра здравоохранения Саидой Делба и главврачом Очамчырской районной больницы Мадонной Кишмария.

"Цель этого форума очень интересная, неординарная, она была связана не только с организацией здравоохранения и образования, но и с тем, чтобы люди, приехавшие на этот форум, общались между собой, контактировали, завязали деловые связи. Было ощущение, что мы погрузились в пространство СССР. Было очень много выпускников вузов СССР и меньше выпускников российских вузов", – рассказала Саида Делба.

Слушайте подкаст.
Форум выпускников советских и российских вузов стартовал в Астане 9 октября. На мероприятие, организованное Россотрудничеством и Северо-Кавказским федеральным университетом, съехались выпускники из 11 стран. Цель форума: укрепление связей и сотрудничества между выпускниками советских и российских вузов, которые работают в сфере высшего образования и здравоохранения в странах СНГ, руководителей ассоциаций выпускников, а также обмен опытом, идеями и совместными инициативами, поддержание и развитие русского языкового, культурного и образовательного пространства между представителями стран СНГ.
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