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Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме
Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме. 15.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме. В мероприятии приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в республике Владислав Куликов, глава КСОРС Олег Юрченко, школьники, общественность.Надежда Курченко — 19-летняя стюардесса самолета Ан-24, который 15 октября 1970 года совершал полет из Батуми в Сухум. Самолет захватили террористы, она пыталась оказать им сопротивление и была убита. Курченко была похоронена в сухумском парке, который по сей день носит ее имя. В 1990 году ее прах перевезли в Удмуртию по просьбе матери. В парке стоял бронзовый памятник, сильно пострадавший в годы Отечественной войны народа Абхазии и окончательно развалившийся в 2013 году, когда на него упало дерево. Новый памятник Надежде Курченко установили в парке в 2024 году.
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абхазия, сухум, посольство рф в абхазии, история
Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме
13:10 15.10.2024 (обновлено: 18:56 15.10.2024)
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме.
В мероприятии приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в республике Владислав Куликов, глава КСОРС Олег Юрченко, школьники, общественность.
Надежда Курченко — 19-летняя стюардесса самолета Ан-24, который 15 октября 1970 года совершал полет из Батуми в Сухум. Самолет захватили террористы, она пыталась оказать им сопротивление и была убита.
Курченко была похоронена в сухумском парке, который по сей день носит ее имя. В 1990 году ее прах перевезли в Удмуртию по просьбе матери. В парке стоял бронзовый памятник, сильно пострадавший в годы Отечественной войны народа Абхазии и окончательно развалившийся в 2013 году, когда на него упало дерево.
Новый памятник Надежде Курченко установили в парке в 2024 году.