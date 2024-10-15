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Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме

Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме. 15.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме. В мероприятии приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в республике Владислав Куликов, глава КСОРС Олег Юрченко, школьники, общественность.Надежда Курченко — 19-летняя стюардесса самолета Ан-24, который 15 октября 1970 года совершал полет из Батуми в Сухум. Самолет захватили террористы, она пыталась оказать им сопротивление и была убита. Курченко была похоронена в сухумском парке, который по сей день носит ее имя. В 1990 году ее прах перевезли в Удмуртию по просьбе матери. В парке стоял бронзовый памятник, сильно пострадавший в годы Отечественной войны народа Абхазии и окончательно развалившийся в 2013 году, когда на него упало дерево. Новый памятник Надежде Курченко установили в парке в 2024 году.

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