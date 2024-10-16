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Абхазия экспортировала в Россию до 120 тонн мандаринов
Абхазия экспортировала в Россию до 120 тонн мандаринов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября, сообщила ФТС. 16.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября, сообщила ФТС. В прошлом году с октября по март было экспортировано порядка 25 тысяч тонн мандаринов. Всего в Абхазии планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.
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мандарины, абхазия, россия, экспорт
мандарины, абхазия, россия, экспорт
Абхазия экспортировала в Россию до 120 тонн мандаринов
10:53 16.10.2024 (обновлено: 12:19 16.10.2024) СУХУМ, 16 окт - Sputnik
. До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября, сообщила
ФТС.
Всего из республики вывезено более 280 тонн сельскохозяйственной продукции — помимо мандаринов, фейхоа, хурма, лимоны, орехи.
В прошлом году с октября по март было экспортировано порядка 25 тысяч тонн мандаринов.
Всего в Абхазии планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.