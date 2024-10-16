https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-do-120-tonn-mandarinov-1052588074.html

Абхазия экспортировала в Россию до 120 тонн мандаринов

Абхазия экспортировала в Россию до 120 тонн мандаринов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября, сообщила ФТС. 16.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мандарины

абхазия

россия

экспорт

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября, сообщила ФТС. В прошлом году с октября по март было экспортировано порядка 25 тысяч тонн мандаринов. Всего в Абхазии планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.

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