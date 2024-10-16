https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/bokser-chempion-mira-denis-lebedev-provedet-treningi-dlya-molodezhi-abkhazii-1052593910.html

Боксер, чемпион мира Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии

Боксер, чемпион мира Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии, сообщила пресс-служба Минтуризма... 16.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии, сообщила пресс-служба Минтуризма республики.Глава ведомства Теймураз Хишба пригласил боксера в республику от имени руководства страны.Хишба и Лебедев обсудили вопросы развития спорта в Абхазии, молодежной политики и патриотического воспитания молодежи.Спортсмен пообещал посетить Абхазию в ближайшее время.

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