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Боксер, чемпион мира Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии
Боксер, чемпион мира Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии, сообщила пресс-служба Минтуризма... 16.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии, сообщила пресс-служба Минтуризма республики.Глава ведомства Теймураз Хишба пригласил боксера в республику от имени руководства страны.Хишба и Лебедев обсудили вопросы развития спорта в Абхазии, молодежной политики и патриотического воспитания молодежи.Спортсмен пообещал посетить Абхазию в ближайшее время.
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спорт, абхазия
Боксер, чемпион мира Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии
21:17 16.10.2024 (обновлено: 21:18 16.10.2024)
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев проведет тренинги для молодежи Абхазии, сообщила пресс-служба Минтуризма республики.
Глава ведомства Теймураз Хишба пригласил боксера в республику от имени руководства страны.
"Вы для нас уважаемый человек, вы — легенда бокса, и мы рады будем приветствовать вас в нашей республике", — отметил Хишба.
Хишба и Лебедев обсудили вопросы развития спорта в Абхазии, молодежной политики и патриотического воспитания молодежи.
Спортсмен пообещал посетить Абхазию в ближайшее время.