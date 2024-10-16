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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/bzhaniya-vystupil-na-torzhestvennoy-tseremonii-v-chest-dnya-uchitelya-1052593118.html
Бжания выступил на торжественной церемонии в честь Дня учителя
Бжания выступил на торжественной церемонии в честь Дня учителя
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Торжественная церемония, посвященная Дню учителя, прошла в Государственной филармонии. 16.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Торжественная церемония, посвященная Дню учителя, прошла в Государственной филармонии.Аслан Бжания выступил с поздравительной речью на торжественной церемонии, посвященной Дню учителя.Глава государства присвоил почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения:
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абхазия, учителя, день учителя, аслан бжания
абхазия, учителя, день учителя, аслан бжания

Бжания выступил на торжественной церемонии в честь Дня учителя

16:30 16.10.2024 (обновлено: 18:26 16.10.2024)
© Sputnik Томас ТхайцукТоржественная церемония в честь Дня учителя
Торжественная церемония в честь Дня учителя - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2024
© Sputnik Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Торжественная церемония, посвященная Дню учителя, прошла в Государственной филармонии.
Аслан Бжания выступил с поздравительной речью на торжественной церемонии, посвященной Дню учителя.
"Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с Днем учителя. Этот праздник — дань уважения вашему важному и благородному делу, которое определяет будущее нашей страны. Учитель — одна из самых уважаемых и ценимых в мире профессий", — отметил президент Абхазии.
Глава государства присвоил почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения:
Ирине Агрба — учителю-логопеду вспомогательной школы Сухума;
Манане Ардзинба — учителю абхазского языка Гудаутской средней школы Nº4;
Руслану Бения — учителю математики Дурипшской средней школы;
Хатуне Квасия — методисту ДОУ отдела образования Гулрыпшского района;
Шамирам Кесян — учителю и методисту армянского языка и литературы Амжыкхуской средней школы;
Саиде Логуа — замдиректора по учебной части Члоуской средней школы;
Алле Парсалиди — учителю русского языка и литературы Бзыбской средней школы Nº2;
Нонне Рабая — учителю истории Гудаутской средней школы Nº5;
Алеку Сеферяну — директору Приморской средней школы Nº2;
Белле Хагба — учителю начальных классов Горской средней школы Nº10;
Алле Читанава — учителю английского языка Гагрской средней школы Nº2.
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