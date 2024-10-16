Бжания выступил на торжественной церемонии в честь Дня учителя

"Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с Днем учителя. Этот праздник — дань уважения вашему важному и благородному делу, которое определяет будущее нашей страны. Учитель — одна из самых уважаемых и ценимых в мире профессий", — отметил президент Абхазии.