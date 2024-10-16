Бжания выступил на торжественной церемонии в честь Дня учителя
16:30 16.10.2024 (обновлено: 18:26 16.10.2024)
© Sputnik Томас ТхайцукТоржественная церемония в честь Дня учителя
© Sputnik Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Торжественная церемония, посвященная Дню учителя, прошла в Государственной филармонии.
Аслан Бжания выступил с поздравительной речью на торжественной церемонии, посвященной Дню учителя.
"Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с Днем учителя. Этот праздник — дань уважения вашему важному и благородному делу, которое определяет будущее нашей страны. Учитель — одна из самых уважаемых и ценимых в мире профессий", — отметил президент Абхазии.
Глава государства присвоил почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения:
Ирине Агрба — учителю-логопеду вспомогательной школы Сухума;
Манане Ардзинба — учителю абхазского языка Гудаутской средней школы Nº4;
Руслану Бения — учителю математики Дурипшской средней школы;
Хатуне Квасия — методисту ДОУ отдела образования Гулрыпшского района;
Шамирам Кесян — учителю и методисту армянского языка и литературы Амжыкхуской средней школы;
Саиде Логуа — замдиректора по учебной части Члоуской средней школы;
Алле Парсалиди — учителю русского языка и литературы Бзыбской средней школы Nº2;
Нонне Рабая — учителю истории Гудаутской средней школы Nº5;
Алеку Сеферяну — директору Приморской средней школы Nº2;
Белле Хагба — учителю начальных классов Горской средней школы Nº10;
Алле Читанава — учителю английского языка Гагрской средней школы Nº2.