https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/gosduma-ratifitsirovala-soglashenie-s-abkhaziey-ob-izbezhanii-dvoynykh-nalogov-1052591047.html
Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов
Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Госдума ратифицировала межправсоглашение России и Абхазии об избежании двойного налогообложения. 16.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-16T14:21+0300
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Госдума ратифицировала межправсоглашение России и Абхазии об избежании двойного налогообложения.Документ устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для государственных структур.Кроме того, застройщики освобождаются от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. Во время этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.
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госдума рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
госдума рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов
14:21 16.10.2024 (обновлено: 15:21 16.10.2024)
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Госдума ратифицировала межправсоглашение России и Абхазии об избежании двойного налогообложения.
Соглашение подписано в Сухуме 7 мая 2024 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и Абхазии не будут дважды платить налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций, отмечается в пояснительной записке.
Документ устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для государственных структур.
Кроме того, застройщики освобождаются от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. Во время этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.