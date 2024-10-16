https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/grazhdanin-i-nachalnik-sabua-itogi-kupalnogo-sezona--1052588857.html

Гражданин и начальник: Сабуа итоги купального сезона

Гражданин и начальник: Сабуа итоги купального сезона

Sputnik Абхазия

Об итогах купального сезона, обеспечении безопасности туристов на воде, о кадрах для спасательного ведомства в эфире радио Sputnik рассказал начальник... 16.10.2024, Sputnik Абхазия

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Гражданин и начальник: Сабуа итоги купального сезона Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Сабуа итоги купального сезона

Все пляжи на территории Абхазии после 15 октября считаются нефункционирующими. С них уберут ограничительные буи, прекратят работу спасательные пункты.По данным Государственной инспекции по маломерным судам, с начала 2024 года зарегистрировано 13 происшествий: семь человек погибли, шестерых удалось спасти.ГИМС за этот период выявила 14 правонарушений, совершенных гражданами, управляющими маломерными судами.По словам Сабуа, этот сезон был спокойным в отличие от предыдущих. Некоторые районы ответственно подошли к предписаниям по подготовке пляжей к купальному сезону. К примеру, Гулрыпшский, выполнил все пункты предписаний ведомства. В Очамчырском районе и в Сухуме не смогли нанять спасателей. Арендованные частными лицами пляжи в Сухуме ежегодно подготавливают должным образом, уточнил Сабуа.Слушайте подкаст.

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