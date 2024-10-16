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Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию
Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию
Sputnik Абхазия
В Абхазии проходит III Международная межвузовская образовательная выставка. Какова цель выставки, что на ней будет представлено и в каком формате она пройдет... 16.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-16T13:11+0300
2024-10-16T13:11+0300
2024-10-16T13:11+0300
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Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию
Sputnik Абхазия
Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию
С 16 по 18 октября в Доме Москвы 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет проведут лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии.По словам руководителя Россотрудничества в Абхазии Владислава Куликова, абхазские абитуриенты смогут дополнительно ознакомиться с возможностями получения образования в России по различным направлениям подготовки, любой желающий сможет получить индивидуальную консультацию.Слушайте подкаст.
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подкасты, россотрудничество в абхазии, вузы, квоты, аудио
подкасты, россотрудничество в абхазии, вузы, квоты, аудио
Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию
В Абхазии проходит III Международная межвузовская образовательная выставка. Какова цель выставки, что на ней будет представлено и в каком формате она пройдет, об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.
С 16 по 18 октября в Доме Москвы 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет проведут лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии.
По словам руководителя Россотрудничества в Абхазии Владислава Куликова, абхазские абитуриенты смогут дополнительно ознакомиться с возможностями получения образования в России по различным направлениям подготовки, любой желающий сможет получить индивидуальную консультацию.