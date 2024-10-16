https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/kulikov-o-mezhvuzovskoy-vystavke-lyuboy-smozhet-poluchit-individualnuyu-konsultatsiyu--1052587899.html

Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию

Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию

Sputnik Абхазия

В Абхазии проходит III Международная межвузовская образовательная выставка. Какова цель выставки, что на ней будет представлено и в каком формате она пройдет... 16.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-16T13:11+0300

2024-10-16T13:11+0300

2024-10-16T13:11+0300

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Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию Sputnik Абхазия Куликов о межвузовской выставке: любой сможет получить индивидуальную консультацию

С 16 по 18 октября в Доме Москвы 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет проведут лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии.По словам руководителя Россотрудничества в Абхазии Владислава Куликова, абхазские абитуриенты смогут дополнительно ознакомиться с возможностями получения образования в России по различным направлениям подготовки, любой желающий сможет получить индивидуальную консультацию.Слушайте подкаст.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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подкасты, россотрудничество в абхазии, вузы, квоты, аудио