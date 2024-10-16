https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/mezhvuzovskaya-obrazovatelnaya-vystavka-otkrylas-v-sukhume-1052588966.html

Межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме

Межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. III Международная межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме. 16.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-16T12:00+0300

2024-10-16T12:00+0300

2024-10-16T13:28+0300

в абхазии

образование

абхазия

россия

россотрудничество в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/06/1045670496_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_505dd556b8621414f0d4e57861f977d0.jpg

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. III Международная межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме. С 16 по 18 октября в Доме Москву ведущие российские вузы и Абхазский госуниверситет проведут лекции и мастер-классы. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что мероприятие вызывает большой интерес. Вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Владимир Делба в свою очередь подчеркнул, что опыт предыдущих межвузовских выставок говорит о его необходимости.III Международная межвузовская образовательная выставка организована представительством Россотрудничества в Абхазии.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

образование, абхазия, россия, россотрудничество в абхазии