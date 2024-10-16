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Межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме
Межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. III Международная межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме. 16.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-16T12:00+0300
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. III Международная межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме. С 16 по 18 октября в Доме Москву ведущие российские вузы и Абхазский госуниверситет проведут лекции и мастер-классы. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что мероприятие вызывает большой интерес. Вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Владимир Делба в свою очередь подчеркнул, что опыт предыдущих межвузовских выставок говорит о его необходимости.III Международная межвузовская образовательная выставка организована представительством Россотрудничества в Абхазии.
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образование, абхазия, россия, россотрудничество в абхазии
образование, абхазия, россия, россотрудничество в абхазии
Межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме
12:00 16.10.2024 (обновлено: 13:28 16.10.2024)
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. III Международная межвузовская образовательная выставка открылась в Сухуме.
С 16 по 18 октября в Доме Москву ведущие российские вузы и Абхазский госуниверситет проведут лекции и мастер-классы.
"В ходе данной выставки абхазские абитуриенты смогут дополнительно ознакомиться с возможностями получения образования в России по различным направлениям подготовки. Помимо работы стендов, будут организованы отдельные презентации вузов. В рамках выставки сегодня после церемонии открытия состоится конференция, посвященная практике межшкольных и межвузовских обменов", – сказал глава представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что мероприятие вызывает большой интерес. Вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Владимир Делба в свою очередь подчеркнул, что опыт предыдущих межвузовских выставок говорит о его необходимости.
III Международная межвузовская образовательная выставка организована представительством Россотрудничества в Абхазии.