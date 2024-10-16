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Подготовка пляжей, гибель людей и зарплаты: Сабуа о купальном сезоне в Абхазии
Подготовка пляжей, гибель людей и зарплаты: Сабуа о купальном сезоне в Абхазии
Sputnik Абхазия
Купальный сезон в 2024 году открылся в Абхазии 5 июня и закрылся 15 октября. 16.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-16T12:41+0300
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Начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа рассказал в эфире радио Sputnik о том, как в республике прошел купальный сезон. В частности, он отметил, что ни один город и район страны, за исключением Гулрыпшского района, частично Сухума и Очамчырского района, не выполнили предписания ведомства по подготовке пляжей. Все пункты предписания выполнили только в Гулрыпшском районе. В столице Абхазии и в Очамчыре не сумели нанять спасателей. Что касается частных пляжей в Сухуме, добавил он, там с задачей справились. В 2024 году на море погибло семь человек. Пятеро из них – в сентябре. За аналогичный период 2023 года эта цифра была выше – 12 человек. Главной причиной гибели людей на море Сабуа назвал необустроенность пляжей и отсутствие там спасателей. Нередко правила безопасности нарушают сами пловцы. Многие заходят в воду во время шторма, в нетрезвом состоянии или же далеко заплывают и не могут вернуться на берег. Сабуа подчеркнул, что в Абхазии остро не хватает спасателей и водолазов. Ведомство готово взяться за обучение желающих, но их нет. Отсутствие интереса к этой работе Сабуа связывает с низкой зарплатой.
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видео, мультимедиа, абхазия, мчс абхазии, море, видео
Подготовка пляжей, гибель людей и зарплаты: Сабуа о купальном сезоне в Абхазии
12:41 16.10.2024 (обновлено: 13:23 16.10.2024)
Купальный сезон в 2024 году открылся в Абхазии 5 июня и закрылся 15 октября.
Начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа рассказал в эфире радио Sputnik о том, как в республике прошел купальный сезон.
В частности, он отметил, что ни один город и район страны, за исключением Гулрыпшского района, частично Сухума и Очамчырского района, не выполнили предписания ведомства по подготовке пляжей. Все пункты предписания выполнили только в Гулрыпшском районе.
В столице Абхазии и в Очамчыре не сумели нанять спасателей. Что касается частных пляжей в Сухуме, добавил он, там с задачей справились.
В 2024 году на море погибло семь человек. Пятеро из них – в сентябре. За аналогичный период 2023 года эта цифра была выше – 12 человек. Главной причиной гибели людей на море Сабуа назвал необустроенность пляжей и отсутствие там спасателей. Нередко правила безопасности нарушают сами пловцы. Многие заходят в воду во время шторма, в нетрезвом состоянии или же далеко заплывают и не могут вернуться на берег.
Сабуа подчеркнул, что в Абхазии остро не хватает спасателей и водолазов. Ведомство готово взяться за обучение желающих, но их нет. Отсутствие интереса к этой работе Сабуа связывает с низкой зарплатой.