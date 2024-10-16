https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/podgotovka-plyazhey-gibel-lyudey-i-zarplaty-sabua-o-kupalnom-sezone-v-abkhazii---1052588254.html

Подготовка пляжей, гибель людей и зарплаты: Сабуа о купальном сезоне в Абхазии

Подготовка пляжей, гибель людей и зарплаты: Сабуа о купальном сезоне в Абхазии

Sputnik Абхазия

Купальный сезон в 2024 году открылся в Абхазии 5 июня и закрылся 15 октября. 16.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-16T12:41+0300

2024-10-16T12:41+0300

2024-10-16T13:23+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

мчс абхазии

море

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0f/1052583783_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4af2fa8a86939f22e7c743ba1e588c6e.jpg

Начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа рассказал в эфире радио Sputnik о том, как в республике прошел купальный сезон. В частности, он отметил, что ни один город и район страны, за исключением Гулрыпшского района, частично Сухума и Очамчырского района, не выполнили предписания ведомства по подготовке пляжей. Все пункты предписания выполнили только в Гулрыпшском районе. В столице Абхазии и в Очамчыре не сумели нанять спасателей. Что касается частных пляжей в Сухуме, добавил он, там с задачей справились. В 2024 году на море погибло семь человек. Пятеро из них – в сентябре. За аналогичный период 2023 года эта цифра была выше – 12 человек. Главной причиной гибели людей на море Сабуа назвал необустроенность пляжей и отсутствие там спасателей. Нередко правила безопасности нарушают сами пловцы. Многие заходят в воду во время шторма, в нетрезвом состоянии или же далеко заплывают и не могут вернуться на берег. Сабуа подчеркнул, что в Абхазии остро не хватает спасателей и водолазов. Ведомство готово взяться за обучение желающих, но их нет. Отсутствие интереса к этой работе Сабуа связывает с низкой зарплатой.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, мчс абхазии, море, видео