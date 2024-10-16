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https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/pokaz-mod-novaya-zhizn-starykh-veschey-sobral-bolee-200-tysyach-rubley-dlya-podopechnykh-ashana-1052593336.html
Показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей для подопечных "Ашана"
Показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей для подопечных "Ашана"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей, рассказала... 16.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей, рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Она добавила, что все вырученные средства будут направлены на лечение детей с диагнозом ДЦП.Итоги экопроекта, организованного компанией Colors of nation совместно со Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке сотовой компании "Аквафон", показали накануне.
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культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, "colors of nation", благотворительность
культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, "colors of nation", благотворительность

Показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей для подопечных "Ашана"

18:28 16.10.2024 (обновлено: 18:29 16.10.2024)
© SputnikБлаготворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей"
Благотворительный показ мод Новая жизнь старых вещей - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2024
© Sputnik
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей, рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
"Я хочу поблагодарить команду Colors of nation и Абхазо-абазинский конгресс за реализацию таких важных проектов и освещение таких важных социальных тем, как проблемы экологии, пробемы людей с ОВЗ, и, конечно же, за поддержку благотворительности", — отметила Джинджолия.
Она добавила, что все вырученные средства будут направлены на лечение детей с диагнозом ДЦП.
Итоги экопроекта, организованного компанией Colors of nation совместно со Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке сотовой компании "Аквафон", показали накануне.
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