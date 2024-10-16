https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/pokaz-mod-novaya-zhizn-starykh-veschey-sobral-bolee-200-tysyach-rubley-dlya-podopechnykh-ashana-1052593336.html

Показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей для подопечных "Ашана"

Показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей для подопечных "Ашана"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей, рассказала... 16.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-16T18:28+0300

2024-10-16T18:28+0300

2024-10-16T18:29+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

"colors of nation"

благотворительность

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей, рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Она добавила, что все вырученные средства будут направлены на лечение детей с диагнозом ДЦП.Итоги экопроекта, организованного компанией Colors of nation совместно со Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке сотовой компании "Аквафон", показали накануне.

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Sputnik Абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, "colors of nation", благотворительность