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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-naselennye-punkty-nevskoe-lnr-i-krasnyy-yar-dnr-1052589087.html
Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР
Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 окт – Sputnik.️ Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР. 16.10.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik.️ Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР

12:56 16.10.2024 (обновлено: 13:21 16.10.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik.️ Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу, установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса "С-200", а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33704 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18632 танка и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16246 орудий полевой артиллерии и минометов, 27295 единиц специальной военной автомобильной техники.
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