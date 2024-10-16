Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР
12:56 16.10.2024 (обновлено: 13:21 16.10.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik.️ Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу, установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса "С-200", а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33704 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18632 танка и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16246 орудий полевой артиллерии и минометов, 27295 единиц специальной военной автомобильной техники.