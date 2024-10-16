Российские военнослужащие освободили населенные пункты Невское ЛНР и Красный Яр ДНР

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу, установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса "С-200", а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.