https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/severo-osetinskiy-gosudarstvennyy-teatr-priekhal-v-abkhaziyu-s-gastrolyami-1052588634.html

Северо-Осетинский государственный театр приехал в Абхазию с гастролями

Северо-Осетинский государственный театр приехал в Абхазию с гастролями

Sputnik Абхазия

Показ спектаклей будет проходить в Абхазском драматическом театре 16 и 17 октября, начало в 19:00. 16.10.2024, Sputnik Абхазия

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культура

абхазия

северная осетия

театр

абхазский драматический театр

пресс-центр

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева покажет абхазским зрителям два спектакля – "Король Лир" и "Овод", сказал худрук театра Гиви Валиев в пресс-центре Sputnik. "Король Лир" в его постановке "переместился" в 90-е годы прошлого столетия, когда рушилась огромная страна. Деталей постановки он не стал раскрывать и призвал зрителей посетить спектакль и увидеть все своими глазами. Во второй день гастролей Северо-Осетинский театр покажет постановку "Овод" по роману Этель Войнич. "Мы играем одно из самых романтичных произведений нашей молодости. Я не знаю, есть ли такие люди из 80-х годов, которые не читали роман "Овод". Спектакль поставил режиссер, который работает в Вахтанговском театре, Эльдар Трамов", – сказал Гиви Валиев. Главный специалист отдела культуры и искусства Минкультуры Абхазии Адамыр Гунба в свою очередь отметил важность развития отношений с Северной-Осетией в области театрального искусства и других направлений культуры.

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культура, абхазия, северная осетия, театр, абхазский драматический театр