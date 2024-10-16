https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/severo-osetinskiy-gosudarstvennyy-teatr-priekhal-v-abkhaziyu-s-gastrolyami-1052588634.html
Северо-Осетинский государственный театр приехал в Абхазию с гастролями
Северо-Осетинский государственный театр приехал в Абхазию с гастролями
Sputnik Абхазия
Показ спектаклей будет проходить в Абхазском драматическом театре 16 и 17 октября, начало в 19:00. 16.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-16T13:03+0300
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пресс-центр
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева покажет абхазским зрителям два спектакля – "Король Лир" и "Овод", сказал худрук театра Гиви Валиев в пресс-центре Sputnik. "Король Лир" в его постановке "переместился" в 90-е годы прошлого столетия, когда рушилась огромная страна. Деталей постановки он не стал раскрывать и призвал зрителей посетить спектакль и увидеть все своими глазами. Во второй день гастролей Северо-Осетинский театр покажет постановку "Овод" по роману Этель Войнич. "Мы играем одно из самых романтичных произведений нашей молодости. Я не знаю, есть ли такие люди из 80-х годов, которые не читали роман "Овод". Спектакль поставил режиссер, который работает в Вахтанговском театре, Эльдар Трамов", – сказал Гиви Валиев. Главный специалист отдела культуры и искусства Минкультуры Абхазии Адамыр Гунба в свою очередь отметил важность развития отношений с Северной-Осетией в области театрального искусства и других направлений культуры.
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культура, абхазия, северная осетия, театр, абхазский драматический театр
культура, абхазия, северная осетия, театр, абхазский драматический театр
Северо-Осетинский государственный театр приехал в Абхазию с гастролями
13:03 16.10.2024 (обновлено: 13:19 16.10.2024)
Показ спектаклей будет проходить в Абхазском драматическом театре 16 и 17 октября, начало в 19:00.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева покажет абхазским зрителям два спектакля – "Король Лир" и "Овод", сказал худрук театра Гиви Валиев в пресс-центре Sputnik.
"Мы привезли наши лучшие спектакли – это "Король Лир", который был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" – "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура". Я стал обладателем "Золотой маски" в номинации "лучшая мужская роль", – отметил он.
"Король Лир" в его постановке "переместился" в 90-е годы прошлого столетия, когда рушилась огромная страна. Деталей постановки он не стал раскрывать и призвал зрителей посетить спектакль и увидеть все своими глазами.
Во второй день гастролей Северо-Осетинский театр покажет постановку "Овод" по роману Этель Войнич.
"Мы играем одно из самых романтичных произведений нашей молодости. Я не знаю, есть ли такие люди из 80-х годов, которые не читали роман "Овод". Спектакль поставил режиссер, который работает в Вахтанговском театре, Эльдар Трамов", – сказал Гиви Валиев.
Главный специалист отдела культуры и искусства Минкультуры Абхазии Адамыр Гунба в свою очередь отметил важность развития отношений с Северной-Осетией в области театрального искусства и других направлений культуры.