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Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере

Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере

Sputnik Абхазия

О взаимодействии туристической сферы с наукой в программе "Турбаза" на радио Sputnik в разговоре с сотрудником ЦСЭИ Хатуной Шатипа и Владиславом Мининым –... 16.10.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере Sputnik Абхазия Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере

Как используют в туризме выводы, сделанные учеными, аналитиками, экспертами, есть ли эта взаимосвязь, насколько она тесная и с какими запросами чаще всего обращаются к экспертам представители туриндустрии? На эти вопросы дали ответы сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Хатуна Шатипа и эксперт в гостиничном и туристическом бизнесе, член Ассоциации отельеров города Сочи Владислав Минин. Слушайте подкаст.

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подкасты, турбаза, абхазия, россия, отдых в абхазии, аудио