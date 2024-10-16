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Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере
Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере
Sputnik Абхазия
О взаимодействии туристической сферы с наукой в программе "Турбаза" на радио Sputnik в разговоре с сотрудником ЦСЭИ Хатуной Шатипа и Владиславом Мининым –... 16.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-16T10:05+0300
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Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере
Sputnik Абхазия
Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере
Как используют в туризме выводы, сделанные учеными, аналитиками, экспертами, есть ли эта взаимосвязь, насколько она тесная и с какими запросами чаще всего обращаются к экспертам представители туриндустрии? На эти вопросы дали ответы сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Хатуна Шатипа и эксперт в гостиничном и туристическом бизнесе, член Ассоциации отельеров города Сочи Владислав Минин. Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, абхазия, россия, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Шатипа и Минин о роли науки в туристической сфере
10:05 16.10.2024 (обновлено: 10:50 16.10.2024)
О взаимодействии туристической сферы с наукой в программе "Турбаза" на радио Sputnik в разговоре с сотрудником ЦСЭИ Хатуной Шатипа и Владиславом Мининым – экспертом в гостиничном и туристическом бизнесе, членом Ассоциации отельеров города Сочи.
Как используют в туризме выводы, сделанные учеными, аналитиками, экспертами, есть ли эта взаимосвязь, насколько она тесная и с какими запросами чаще всего обращаются к экспертам представители туриндустрии? На эти вопросы дали ответы сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Хатуна Шатипа и эксперт в гостиничном и туристическом бизнесе, член Ассоциации отельеров города Сочи Владислав Минин.