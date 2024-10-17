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Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" ликвидирована
Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" ликвидирована
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" устранена, сообщили в "Черноморэнерго". 17.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-17T10:44+0300
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" устранена, сообщили в "Черноморэнерго".Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии "Очамчыра 220" вечером в среду, 16 октября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, отключение произошло из-за обрыва высоковольтного провода на участке протяженностью около 400 метров. Абхазия получила переток электроэнергии из России до полной ликвидации аварии.
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абхазия, новости, электричество, отключение электричества
Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" ликвидирована
10:44 17.10.2024 (обновлено: 10:58 17.10.2024)
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" устранена, сообщили в "Черноморэнерго".
"Авария на ВЛ "Очамчыра" устранена. Электроснабжение восстановлено".
Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии "Очамчыра 220" вечером в среду, 16 октября.
Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, отключение произошло из-за обрыва высоковольтного провода на участке протяженностью около 400 метров. Абхазия получила переток электроэнергии из России до полной ликвидации аварии.