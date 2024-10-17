https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/avariya-na-vysokovoltnoy-linii-ochamchyra-likvidirovana---1052594952.html

Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" ликвидирована

Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" ликвидирована

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" устранена, сообщили в "Черноморэнерго". 17.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Очамчыра" устранена, сообщили в "Черноморэнерго".Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии "Очамчыра 220" вечером в среду, 16 октября. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, отключение произошло из-за обрыва высоковольтного провода на участке протяженностью около 400 метров. Абхазия получила переток электроэнергии из России до полной ликвидации аварии.

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