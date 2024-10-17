https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/grazhdanin-i-nachalnik-dzhindzholiya-o-situatsiya-v-energeticheskoy-otrasli-abkhazii--1052598198.html
Гражданин и начальник: Джинджолия о ситуация в энергетической отрасли Абхазии
Гражданин и начальник: Джинджолия о ситуация в энергетической отрасли Абхазии
Sputnik Абхазия
Энергодефицит, переток, веерные отключения – эти понятия все чаще звучат в Абхазии с приближением холодов. Чего ждать нынешней зимой, в интервью радио Sputnik... 17.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-17T14:52+0300
2024-10-17T14:52+0300
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Гражданин и начальник: Джинджолия о ситуация в энергетической отрасли Абхазии
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Джинджолия о ситуация в энергетической отрасли Абхазии
Что с уровнем воды в Джварском водохранилище, каков объем дефицита электроэнергии в республике, как в этом году в вопросе энергообеспечения Абхазии помогает Россия? На этим вопросы в интервью радио Sputnik ответил генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Темур Джинджолия. Он сообщил, что с начала ноября предполагается включение перетока электроэнергии из России в Абхазию по коммерческой цене. Также с первых чисел ноября в республике будет введен 4-часовой график веерных отключений. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, черноморэнерго, ремонт ингургэс , россия, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, черноморэнерго, ремонт ингургэс , россия, аудио
Гражданин и начальник: Джинджолия о ситуация в энергетической отрасли Абхазии
14:52 17.10.2024 (обновлено: 14:53 17.10.2024)
Энергодефицит, переток, веерные отключения – эти понятия все чаще звучат в Абхазии с приближением холодов. Чего ждать нынешней зимой, в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Темур Джинджолия.
Что с уровнем воды в Джварском водохранилище, каков объем дефицита электроэнергии в республике, как в этом году в вопросе энергообеспечения Абхазии помогает Россия? На этим вопросы в интервью радио Sputnik ответил генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Темур Джинджолия.
Он сообщил, что с начала ноября предполагается включение перетока электроэнергии из России в Абхазию по коммерческой цене. Также с первых чисел ноября в республике будет введен 4-часовой график веерных отключений.
Подробности слушайте в подкасте
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