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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/korol-lir-iz-90-kh-gastroli-severo-osetinskogo-teatra-v-sukhume-1052597136.html
“Король Лир” из 90-х: гастроли Северо-Осетинского театра в Сухуме
“Король Лир” из 90-х: гастроли Северо-Осетинского театра в Сухуме
Sputnik Абхазия
Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева приехал в Сухум. В рамках гастролей осетинские актеры покажут два спектакля "Король Лир"... 17.10.2024, Sputnik Абхазия
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16 октября актеры Северо-Осетинского театра показали на сцене Абхазского драматического театра спектакль “Король Лир”.Спектакль “Король Лир” - новое обращение Гиви Валиева к произведению Уильяма Шекспира. Это история ослепленного собственным деспотизмом человека, который на склоне лет впервые сталкивается с горькой правдой жизни.Спектакль считается одной их лучших постановок Северо-Осетинского театра. Он был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" – "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура".
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фото , фото, театр, абхазский драматический театр, абхазский государственный молодежный театр, молодежный театр абхазии
фото , фото, театр, абхазский драматический театр, абхазский государственный молодежный театр, молодежный театр абхазии

“Король Лир” из 90-х: гастроли Северо-Осетинского театра в Сухуме

17:45 17.10.2024
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Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева приехал в Сухум. В рамках гастролей осетинские актеры покажут два спектакля "Король Лир" и "Овод".
16 октября актеры Северо-Осетинского театра показали на сцене Абхазского драматического театра спектакль “Король Лир”.
Спектакль “Король Лир” - новое обращение Гиви Валиева к произведению Уильяма Шекспира. Это история ослепленного собственным деспотизмом человека, который на склоне лет впервые сталкивается с горькой правдой жизни.
Спектакль считается одной их лучших постановок Северо-Осетинского театра. Он был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" – "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева приехал в Сухум с гастролями.

Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева приехал в Сухум с гастролями. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева приехал в Сухум с гастролями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева начались в Абхазском драмтеатре спектаклем “Король Лир”.

Гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева начались в Абхазском драмтеатре спектаклем “Король Лир”. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева начались в Абхазском драмтеатре спектаклем “Король Лир”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Театральная постановка вызвала большой интерес у абхазской публики, свободных мест в зале было немного.

Театральная постановка вызвала большой интерес у абхазской публики, свободных мест в зале было немного. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Театральная постановка вызвала большой интерес у абхазской публики, свободных мест в зале было немного.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллектив из Северной Осетии выступал в республике и ранее, однако "Короля Лир" труппа представила здесь впервые.

Коллектив из Северной Осетии выступал в республике и ранее, однако &quot;Короля Лир&quot; труппа представила здесь впервые. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллектив из Северной Осетии выступал в республике и ранее, однако "Короля Лир" труппа представила здесь впервые.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Согласно режиссерскому замыслу, события шекспировской драмы проходят не в средневековье, а в 90-е годы прошлого столетия, и связаны они с разрушением СССР, который объединял многие республики и народы.

Согласно режиссерскому замыслу, события шекспировской драмы проходят не в средневековье, а в 90-е годы прошлого столетия, и связаны они с разрушением СССР, который объединял многие республики и народы. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Согласно режиссерскому замыслу, события шекспировской драмы проходят не в средневековье, а в 90-е годы прошлого столетия, и связаны они с разрушением СССР, который объединял многие республики и народы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сам режиссер Гиви Валиев считает, что спектакль, в первую очередь, о большой потере, связанной с разрушением огромного мира под названием Советский Союз.

Сам режиссер Гиви Валиев считает, что спектакль, в первую очередь, о большой потере, связанной с разрушением огромного мира под названием Советский Союз. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сам режиссер Гиви Валиев считает, что спектакль, в первую очередь, о большой потере, связанной с разрушением огромного мира под названием Советский Союз.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В реализации замысла нашли отражение глубокие личные переживания автора.

В реализации замысла нашли отражение глубокие личные переживания автора. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В реализации замысла нашли отражение глубокие личные переживания автора.

© Sputnik / Томас Тхайцук

“Король Лир” считается одной их лучших постановок Северо-Осетинского театра.

“Король Лир” считается одной их лучших постановок Северо-Осетинского театра. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

“Король Лир” считается одной их лучших постановок Северо-Осетинского театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2023 году он был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" – "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура".

В 2023 году он был номинирован в четырех номинациях &quot;Золотой маски&quot; – &quot;лучшая женская роль&quot;, &quot;лучшая мужская роль&quot;, &quot;лучший спектакль&quot; и &quot;лучшая режиссура&quot;. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2023 году он был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" – "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во второй день гастролей Северо-Осетинский театр покажет постановку "Овод" по роману Этель Войнич в постановке Эльдара Трамова.

Во второй день гастролей Северо-Осетинский театр покажет постановку &quot;Овод&quot; по роману Этель Войнич в постановке Эльдара Трамова. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во второй день гастролей Северо-Осетинский театр покажет постановку "Овод" по роману Этель Войнич в постановке Эльдара Трамова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это не первые гастроли Северо-Осетинского театра в Абхазии. Впервые театр приехал в Сухум в 2011 году.

Это не первые гастроли Северо-Осетинского театра в Абхазии. Впервые театр приехал в Сухум в 2011 году. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это не первые гастроли Северо-Осетинского театра в Абхазии. Впервые театр приехал в Сухум в 2011 году.

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