https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/korol-lir-iz-90-kh-gastroli-severo-osetinskogo-teatra-v-sukhume-1052597136.html

“Король Лир” из 90-х: гастроли Северо-Осетинского театра в Сухуме

“Король Лир” из 90-х: гастроли Северо-Осетинского театра в Сухуме

Sputnik Абхазия

Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева приехал в Сухум. В рамках гастролей осетинские актеры покажут два спектакля "Король Лир"... 17.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-17T17:45+0300

2024-10-17T17:45+0300

2024-10-17T17:45+0300

в абхазии

фото

театр

абхазский драматический театр

абхазский государственный молодежный театр

молодежный театр абхазии

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16 октября актеры Северо-Осетинского театра показали на сцене Абхазского драматического театра спектакль “Король Лир”.Спектакль “Король Лир” - новое обращение Гиви Валиева к произведению Уильяма Шекспира. Это история ослепленного собственным деспотизмом человека, который на склоне лет впервые сталкивается с горькой правдой жизни.Спектакль считается одной их лучших постановок Северо-Осетинского театра. Он был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" – "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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фото , фото, театр, абхазский драматический театр, абхазский государственный молодежный театр, молодежный театр абхазии