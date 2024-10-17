“Король Лир” из 90-х: гастроли Северо-Осетинского театра в Сухуме

16 октября актеры Северо-Осетинского театра показали на сцене Абхазского драматического театра спектакль “Король Лир”.Спектакль “Король Лир” - новое обращение Гиви Валиева к произведению Уильяма Шекспира. Это история ослепленного собственным деспотизмом человека, который на склоне лет впервые сталкивается с горькой правдой жизни.Спектакль считается одной их лучших постановок Северо-Осетинского театра. Он был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" – "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура".
Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева приехал в Сухум. В рамках гастролей осетинские актеры покажут два спектакля "Король Лир" и "Овод".
16 октября актеры Северо-Осетинского театра показали на сцене Абхазского драматического театра спектакль “Король Лир”.
Спектакль “Король Лир” - новое обращение Гиви Валиева к произведению Уильяма Шекспира. Это история ослепленного собственным деспотизмом человека, который на склоне лет впервые сталкивается с горькой правдой жизни.
Спектакль считается одной их лучших постановок Северо-Осетинского театра. Он был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" – "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура".
Согласно режиссерскому замыслу, события шекспировской драмы проходят не в средневековье, а в 90-е годы прошлого столетия, и связаны они с разрушением СССР, который объединял многие республики и народы.
Согласно режиссерскому замыслу, события шекспировской драмы проходят не в средневековье, а в 90-е годы прошлого столетия, и связаны они с разрушением СССР, который объединял многие республики и народы.