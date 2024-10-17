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Новый модуль проекта Sputnik Pro "Инфографика: идея, процесс, результат", состоялся в АГУ
Новый модуль проекта Sputnik Pro "Инфографика: идея, процесс, результат", состоялся в АГУ
Sputnik Абхазия
С лекцией для студентов, обучающихся по специальности "журналистика", выступила ведущий дизайнер оперативной графики медиагруппы "Россия сегодня" Мария... 17.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-17T15:04+0300
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый модуль проекта Sputnik Pro "Инфографика: идея, процесс, результат" состоялся в Абхазском государственном университете.Мария Уварова рассказала об основных понятиях, связанных с инфографикой, почему читателям удобен этот формат, какие виды визуализации существуют и какими преимуществами обладает инфографика. Кроме того, Уварова поделилась знаниями относительно технических особенностей создания инфографики.В продолжение Уварова отметила, что формат инфографики особенно удобен для социальных сетей."В соцсетях это очень удобно, потому что обычно есть мало времени и много данных. Напишешь пост, но никто его не прочитает, а картинка зацепит. Людям нужно гораздо меньше времени, чтобы разобраться, потому что картинка всегда понятней", – сказала специалист.Во время лекции Мария Уварова давала студентам практические задания, связанные с оформлением данных для инфографики.Мария Уварова окончила факультет журналистики МГУ, после осталась преподавать в вузе. С 2019 года работает дизайнером инфографики, сначала в редакции Sputnik Узбекистан, затем в дирекции медиадизайна МИА "Россия сегодня".
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Новый модуль проекта Sputnik Pro "Инфографика: идея, процесс, результат", состоялся в АГУ

15:04 17.10.2024 (обновлено: 15:25 17.10.2024)
© SputnikНовый модуль проекта Sputnik Pro "Инфографика: идея, процесс, результат", состоялся в АГУ
Новый модуль проекта Sputnik Pro Инфографика: идея, процесс, результат, состоялся в АГУ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2024
© Sputnik
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С лекцией для студентов, обучающихся по специальности "журналистика", выступила ведущий дизайнер оперативной графики медиагруппы "Россия сегодня" Мария Уварова.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый модуль проекта Sputnik Pro "Инфографика: идея, процесс, результат" состоялся в Абхазском государственном университете.
Мария Уварова рассказала об основных понятиях, связанных с инфографикой, почему читателям удобен этот формат, какие виды визуализации существуют и какими преимуществами обладает инфографика. Кроме того, Уварова поделилась знаниями относительно технических особенностей создания инфографики.

"Инфографика – это визуальное графическое представление данных или знаний. Инфографика пригождается тогда, когда у нас есть много данных, цифр, статистики, информации", – подчеркнула она.

В продолжение Уварова отметила, что формат инфографики особенно удобен для социальных сетей.
"В соцсетях это очень удобно, потому что обычно есть мало времени и много данных. Напишешь пост, но никто его не прочитает, а картинка зацепит. Людям нужно гораздо меньше времени, чтобы разобраться, потому что картинка всегда понятней", – сказала специалист.
Во время лекции Мария Уварова давала студентам практические задания, связанные с оформлением данных для инфографики.
Мария Уварова окончила факультет журналистики МГУ, после осталась преподавать в вузе. С 2019 года работает дизайнером инфографики, сначала в редакции Sputnik Узбекистан, затем в дирекции медиадизайна МИА "Россия сегодня".
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