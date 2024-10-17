https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/posrednik-gabeliya-ob-uproschennoy-sisteme-nalogooblozheniya-1052590542.html
Посредник: Габелия об упрощенной системе налогообложения
Посредник: Габелия об упрощенной системе налогообложения
Sputnik Абхазия
25 сентября Парламент Абхазии принял закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении. На какой эффект он рассчитан, насколько... 17.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-17T10:13+0300
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Посредник: Габелия "Об упрощенной системе налогообложения"
Sputnik Абхазия
Посредник: Габелия "Об упрощенной системе налогообложения"
25 сентября Парламент Абхазии принял закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении. На какой эффект он рассчитан, насколько закон будет полезен для предпринимателей и экономики в целом, а также об основных показателях работы налоговой службы на данный период в эфире радио Sputnik рассказал министр по налогам и сбором Михаил Габелия.Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении на заседании 25 сентября. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.По словам Габелия, весь смысл данного законопроекта – упростить отчетность предпринимателям, которые находятся в малой среде, уменьшить им налоговую нагрузку, а не увеличить поступление в бюджет, подчеркнул он.Министр по налогам и сбором рассказал, как будет работать закон на практике, привел примеры.Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, налоги, парламент абхазии, аудио
подкасты, посредник, налоги, парламент абхазии, аудио
Посредник: Габелия об упрощенной системе налогообложения
10:13 17.10.2024 (обновлено: 10:53 17.10.2024)
25 сентября Парламент Абхазии принял закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении. На какой эффект он рассчитан, насколько закон будет полезен для предпринимателей и экономики в целом, а также об основных показателях работы налоговой службы на данный период в эфире радио Sputnik рассказал министр по налогам и сбором Михаил Габелия.
Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении на заседании 25 сентября. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.
По словам Габелия, весь смысл данного законопроекта – упростить отчетность предпринимателям, которые находятся в малой среде, уменьшить им налоговую нагрузку, а не увеличить поступление в бюджет, подчеркнул он.
Министр по налогам и сбором рассказал, как будет работать закон на практике, привел примеры.