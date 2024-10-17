https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/posrednik-gabeliya-ob-uproschennoy-sisteme-nalogooblozheniya-1052590542.html

Посредник: Габелия об упрощенной системе налогообложения

Посредник: Габелия об упрощенной системе налогообложения

Sputnik Абхазия

25 сентября Парламент Абхазии принял закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении. На какой эффект он рассчитан, насколько... 17.10.2024, Sputnik Абхазия

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Посредник: Габелия "Об упрощенной системе налогообложения" Sputnik Абхазия Посредник: Габелия "Об упрощенной системе налогообложения"

25 сентября Парламент Абхазии принял закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении. На какой эффект он рассчитан, насколько закон будет полезен для предпринимателей и экономики в целом, а также об основных показателях работы налоговой службы на данный период в эфире радио Sputnik рассказал министр по налогам и сбором Михаил Габелия.Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении на заседании 25 сентября. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.По словам Габелия, весь смысл данного законопроекта – упростить отчетность предпринимателям, которые находятся в малой среде, уменьшить им налоговую нагрузку, а не увеличить поступление в бюджет, подчеркнул он.Министр по налогам и сбором рассказал, как будет работать закон на практике, привел примеры.Слушайте подкаст.

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