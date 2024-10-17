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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-maksimilyanovka-v-dnr-1052600148.html
Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Максимильяновка на Кураховском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России. 17.10.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Максимильяновка на Кураховском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф

Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР

15:11 17.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Максимильяновка на Кураховском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33747 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18634 танка и других боевых бронемашин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16304 орудия полевой артиллерии и миномета, 27313 единиц специальной военной автомобильной техники.
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