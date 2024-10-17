Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Подписаться
СУХУМ, 17 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Максимильяновка на Кураховском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33747 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18634 танка и других боевых бронемашин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16304 орудия полевой артиллерии и миномета, 27313 единиц специальной военной автомобильной техники.