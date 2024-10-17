https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/timur-dzhindzholiya-rasskazal-o-sostoyanii-energetiki-v-abkhazii--1052603542.html

Тимур Джинджолия рассказал о состоянии энергетики в Абхазии

Тимур Джинджолия рассказал о состоянии энергетики в Абхазии

Sputnik Абхазия

Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия в интервью радио Sputnik рассказал о работах, направленных на поддержание энергетики республики. 17.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-17T19:58+0300

2024-10-17T19:58+0300

2024-10-17T19:58+0300

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отключение электричества

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По словам руководителя "Черноморэнерго", с начала ноября планируется организовать переток электроэнергии из России в Абхазию. "При этом предполагается введение четырехчасового графика отключений электричества, для того, чтобы мы могли с каким-то уровнем воды дойти до нового года. Потребление электричества в Абхазии снижается", - отметил он. В сравнении с прошлогодними показателями, уровень потребления электроэнергии снизился на 115 миллионов кВт/ч. Таких показателей удалось достичь в связи с установкой новых приборов учета и усилением платежной дисциплины, добавил Джинджолия.

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видео, видео, мультимедиа, абхазия, черноморэнерго, электричество, отключение электричества