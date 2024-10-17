https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/vzaimnyy-interes-ob-uchastii-yufu-v-mezhvuzovskoy-obrazovatelnoy-vystavke-v-abkhazii-1052601810.html

Взаимный интерес: об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии

Взаимный интерес: об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии

Sputnik Абхазия

Доктор исторических наук, доцент ЮФУ Мария Пономарева в эфире радио Sputnik рассказала о сотрудничестве российских и абхазских вузов. 17.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-17T17:09+0300

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Взаимный интерес: Пономарева об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Пономарева об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии

В Абхазии проходит III Международная межвузовская образовательная выставка. 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет проводят лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии. Доктор исторических наук, доцент Мария Пономарева представляет Южный федеральный университет. О возможностях получения образования в России, об особенностях своего университета она рассказала в эфире радио Sputnik. Образовательная выставка проходит в Доме Москвы и продлится до 18 октября. Слушайте подкаст.

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