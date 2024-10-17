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Взаимный интерес: об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии
Взаимный интерес: об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии
Sputnik Абхазия
Доктор исторических наук, доцент ЮФУ Мария Пономарева в эфире радио Sputnik рассказала о сотрудничестве российских и абхазских вузов. 17.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-17T17:09+0300
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Взаимный интерес: Пономарева об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Пономарева об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии
В Абхазии проходит III Международная межвузовская образовательная выставка. 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет проводят лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии. Доктор исторических наук, доцент Мария Пономарева представляет Южный федеральный университет. О возможностях получения образования в России, об особенностях своего университета она рассказала в эфире радио Sputnik. Образовательная выставка проходит в Доме Москвы и продлится до 18 октября. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, аудио
Взаимный интерес: об участии ЮФУ в межвузовской образовательной выставке в Абхазии
17:09 17.10.2024 (обновлено: 17:40 17.10.2024)
Доктор исторических наук, доцент ЮФУ Мария Пономарева в эфире радио Sputnik рассказала о сотрудничестве российских и абхазских вузов.
В Абхазии проходит III Международная межвузовская образовательная выставка. 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет проводят лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии. Доктор исторических наук, доцент Мария Пономарева представляет Южный федеральный университет. О возможностях получения образования в России, об особенностях своего университета она рассказала в эфире радио Sputnik.
Образовательная выставка проходит в Доме Москвы и продлится до 18 октября.