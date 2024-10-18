https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/abkhaziya-obsudit-intsident-s-perekhvachennym-gruzinskim-bespilotnikom-na-zhenevskikh-diskussiyakh-1052606535.html
Абхазия обсудит инцидент с перехваченным грузинским беспилотником на Женевских дискуссиях
Абхазия обсудит инцидент с перехваченным грузинским беспилотником на Женевских дискуссиях
Sputnik Абхазия
Беспилотник перехватили на абхазо-грузинской границе сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии. 18.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-18T11:09+0300
2024-10-18T11:09+0300
2024-10-18T11:14+0300
в абхазии
мид абхазии
женевские дискуссии
грузия
политика
заграница
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052606369_0:171:850:649_1920x0_80_0_0_2d1d1bfd5ce48e990a838ea22b0391c2.jpg
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Абхазская сторона намерена обсудить инцидент с перехваченным на абхазо-грузинской границе беспилотником на Женевских дискуссиях, намеченных на 5-6 ноября. По данным СГБ, БПЛА принадлежал грузинскому активисту и лидеру "антиоккупационного движения" Давиду Кацарава. Коптер снимал окрестности и военные объекты.В МИД Абхазии назвали инцидент откровенной провокацией и подчеркнули, что подобные действия направлены на эскалацию напряженности в приграничной зоне. Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье намечен на 5-6 ноября.
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052606369_0:91:850:729_1920x0_80_0_0_820dd0f2c94e4feec2427174c28b4923.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид абхазии, женевские дискуссии, грузия, политика, заграница
мид абхазии, женевские дискуссии, грузия, политика, заграница
Абхазия обсудит инцидент с перехваченным грузинским беспилотником на Женевских дискуссиях
11:09 18.10.2024 (обновлено: 11:14 18.10.2024)
Беспилотник перехватили на абхазо-грузинской границе сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Абхазская сторона намерена обсудить инцидент с перехваченным на абхазо-грузинской границе беспилотником на Женевских дискуссиях, намеченных на 5-6 ноября.
По данным СГБ, БПЛА принадлежал грузинскому активисту и лидеру "антиоккупационного движения" Давиду Кацарава. Коптер снимал окрестности и военные объекты.
В МИД Абхазии назвали инцидент откровенной провокацией и подчеркнули, что подобные действия направлены на эскалацию напряженности в приграничной зоне.
"Несмотря на регулярные заявления высшего руководства Грузии о своем стремлении решать все существующие противоречия с Республикой Абхазия исключительно мирным путем, на практике со стороны Грузии продолжается нагнетание ситуации на абхазо-грузинской государственной границе, создавая серьезные угрозы безопасности и стабильности в регионе", — говорится в сообщении.
Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье намечен на 5-6 ноября.