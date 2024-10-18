https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/abkhaziya-obsudit-intsident-s-perekhvachennym-gruzinskim-bespilotnikom-na-zhenevskikh-diskussiyakh-1052606535.html

Абхазия обсудит инцидент с перехваченным грузинским беспилотником на Женевских дискуссиях

Абхазия обсудит инцидент с перехваченным грузинским беспилотником на Женевских дискуссиях

Sputnik Абхазия

Беспилотник перехватили на абхазо-грузинской границе сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии. 18.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Абхазская сторона намерена обсудить инцидент с перехваченным на абхазо-грузинской границе беспилотником на Женевских дискуссиях, намеченных на 5-6 ноября. По данным СГБ, БПЛА принадлежал грузинскому активисту и лидеру "антиоккупационного движения" Давиду Кацарава. Коптер снимал окрестности и военные объекты.В МИД Абхазии назвали инцидент откровенной провокацией и подчеркнули, что подобные действия направлены на эскалацию напряженности в приграничной зоне. Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье намечен на 5-6 ноября.

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мид абхазии, женевские дискуссии, грузия, политика, заграница