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Баранец о "мирном плане" Зеленского: "ушлая мышеловка" для Запада
Баранец о "мирном плане" Зеленского: "ушлая мышеловка" для Запада
Sputnik Абхазия
Предложенный Зеленским "план победы" очень напоминает гитлеровский план закабаления Советского Союза, отмечает известный российский военный эксперт, военный... 18.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-18T13:39+0300
2024-10-18T13:39+0300
2024-10-18T13:39+0300
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Баранец: "мирный план" Зеленского ― это "ушлая мышеловка" для Запада
Sputnik Абхазия
Баранец: "мирный план" Зеленского ― это "ушлая мышеловка" для Запада
Так называемый "мирный план" Зеленского, накануне озвученный им в Верховной Раде, на фоне катастрофических людских потерь ВСУ, массово горящей техники (в том числе и хваленых натовских "Леопардов"), вызвал лишь раздражение в западной и украинской экспертной среде. Всем очевидно, что для Украины назревает коллапс не только на фронте и в коридорах власти, но и в обществе, а сам план "перемоги" очень напоминает гитлеровский план закабаления Советского Союза. Он ужасает и самих кураторов Зеленского, отметил в комментарии Sputnik известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец.Это не только план, но и ультиматум Западу, поскольку Зеленский не постеснялся обозначить сроки: желающие должны откликнуться на его план в течение трех месяцев, отметил эксперт."Естественно, меня интересовали те три секретных пункта, которые Зеленский не стал называть. Но Подоляк уже проговорился, там по сути – планы разрушения российской военной машины, расположенной в глубине России, во-вторых, там разрушение экономики, и в третьих, разрушение логистики", ― сказал Баранец.По словам эксперта, реакция стран Запада на план Зеленского получилась неоднозначной: у некоторых стран план вызвал шок. Но были и честные политики, которые заявили, что это пакт о намерениях, причем на воздушной подушке, поскольку многие пункты этого плана нереалистичны.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, нато, спецоперация, в мире, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, нато, спецоперация, в мире, аудио
Баранец о "мирном плане" Зеленского: "ушлая мышеловка" для Запада
Предложенный Зеленским "план победы" очень напоминает гитлеровский план закабаления Советского Союза, отмечает известный российский военный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец.
Так называемый "мирный план" Зеленского, накануне озвученный им в Верховной Раде, на фоне катастрофических людских потерь ВСУ, массово горящей техники (в том числе и хваленых натовских "Леопардов"), вызвал лишь раздражение в западной и украинской экспертной среде. Всем очевидно, что для Украины назревает коллапс не только на фронте и в коридорах власти, но и в обществе, а сам план "перемоги" очень напоминает гитлеровский план закабаления Советского Союза. Он ужасает и самих кураторов Зеленского, отметил в комментарии Sputnik
известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец.
"Это, по сути, план войны против России с привлечением "союзников" Украины, которых он тоже призывает воевать с Россией. Это полная раскладка того, где хочет быть Украина в составе НАТО, это план размещения военных баз и объектов на территории России, это, в конце концов, план закабаления украинской экономики под флаги НАТО. Он же открыто их призывает: у нас есть такие хорошие богатства, приходите и берите, и таким образом он создает такую ушлую мышеловку. Он отдает природные богатства, надеясь на то, что иностранные фирмы, которые будут владеть этими рудниками и разработками, они будут защищать Украину, это очень хитрый ход", ― считает Баранец.
Это не только план, но и ультиматум Западу, поскольку Зеленский не постеснялся обозначить сроки: желающие должны откликнуться на его план в течение трех месяцев, отметил эксперт.
"Естественно, меня интересовали те три секретных пункта, которые Зеленский не стал называть. Но Подоляк уже проговорился, там по сути – планы разрушения российской военной машины, расположенной в глубине России, во-вторых, там разрушение экономики, и в третьих, разрушение логистики", ― сказал Баранец.
По словам эксперта, реакция стран Запада на план Зеленского получилась неоднозначной: у некоторых стран план вызвал шок. Но были и честные политики, которые заявили, что это пакт о намерениях, причем на воздушной подушке, поскольку многие пункты этого плана нереалистичны.