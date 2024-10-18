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Баранец о "мирном плане" Зеленского: "ушлая мышеловка" для Запада

Баранец о "мирном плане" Зеленского: "ушлая мышеловка" для Запада

Sputnik Абхазия

Предложенный Зеленским "план победы" очень напоминает гитлеровский план закабаления Советского Союза, отмечает известный российский военный эксперт, военный... 18.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-18T13:39+0300

2024-10-18T13:39+0300

2024-10-18T13:39+0300

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Баранец: "мирный план" Зеленского ― это "ушлая мышеловка" для Запада Sputnik Абхазия Баранец: "мирный план" Зеленского ― это "ушлая мышеловка" для Запада

Так называемый "мирный план" Зеленского, накануне озвученный им в Верховной Раде, на фоне катастрофических людских потерь ВСУ, массово горящей техники (в том числе и хваленых натовских "Леопардов"), вызвал лишь раздражение в западной и украинской экспертной среде. Всем очевидно, что для Украины назревает коллапс не только на фронте и в коридорах власти, но и в обществе, а сам план "перемоги" очень напоминает гитлеровский план закабаления Советского Союза. Он ужасает и самих кураторов Зеленского, отметил в комментарии Sputnik известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец.Это не только план, но и ультиматум Западу, поскольку Зеленский не постеснялся обозначить сроки: желающие должны откликнуться на его план в течение трех месяцев, отметил эксперт."Естественно, меня интересовали те три секретных пункта, которые Зеленский не стал называть. Но Подоляк уже проговорился, там по сути – планы разрушения российской военной машины, расположенной в глубине России, во-вторых, там разрушение экономики, и в третьих, разрушение логистики", ― сказал Баранец.По словам эксперта, реакция стран Запада на план Зеленского получилась неоднозначной: у некоторых стран план вызвал шок. Но были и честные политики, которые заявили, что это пакт о намерениях, причем на воздушной подушке, поскольку многие пункты этого плана нереалистичны.

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