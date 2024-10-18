https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/galereya-auada-otkrylas-v-sukhume--1052609222.html

Галерея AUADA открылась в Сухуме

Галерея AUADA открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Галерея AUADA открылась в Сухуме выставкой художника Олега Чедиа "Повседневная мистика". 18.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Галерея AUADA открылась в Сухуме выставкой художника Олега Чедиа "Повседневная мистика". AUADA была создана в ковидный период в онлайн формате. За время существования онлайн площадки проводились выставки художников Адгура Дзидзария, Батала Джапуа, Игоря Панченко, Александра Бояджана и других, а также в заброшенной Национальной картинной галерее и в Стамбуле, уточнила Хагба. Еще была выставка, посвященная объектам культурного наследия, которые нуждаются в сохранении. Первая экспозиция в собственном помещении с картинами Олега Чедиа будет доступна до 18 ноября. Олег Чедиа родился в 1996 году. Окончил Московский колледж ландшафтного дизайна, получил степень бакалавра в Школе дизайна РАНХиГС по специальности "дизайн архитектурной среды". Участвовал в "Школе архитекторов будущего" в Институте "Стрелка", с 2007 года занимается уличным искусством. В живописи концентрируется на передаче особой световоздушной среды и объема.

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