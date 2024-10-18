https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/galereya-auada-otkrylas-v-sukhume--1052609222.html
Галерея AUADA открылась в Сухуме
Галерея AUADA открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Галерея AUADA открылась в Сухуме выставкой художника Олега Чедиа "Повседневная мистика". 18.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-18T14:00+0300
2024-10-18T14:00+0300
2024-10-18T15:31+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Галерея AUADA открылась в Сухуме выставкой художника Олега Чедиа "Повседневная мистика". AUADA была создана в ковидный период в онлайн формате. За время существования онлайн площадки проводились выставки художников Адгура Дзидзария, Батала Джапуа, Игоря Панченко, Александра Бояджана и других, а также в заброшенной Национальной картинной галерее и в Стамбуле, уточнила Хагба. Еще была выставка, посвященная объектам культурного наследия, которые нуждаются в сохранении. Первая экспозиция в собственном помещении с картинами Олега Чедиа будет доступна до 18 ноября. Олег Чедиа родился в 1996 году. Окончил Московский колледж ландшафтного дизайна, получил степень бакалавра в Школе дизайна РАНХиГС по специальности "дизайн архитектурной среды". Участвовал в "Школе архитекторов будущего" в Институте "Стрелка", с 2007 года занимается уличным искусством. В живописи концентрируется на передаче особой световоздушной среды и объема.
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культура, абхазия, сухум, художники
культура, абхазия, сухум, художники
Галерея AUADA открылась в Сухуме
14:00 18.10.2024 (обновлено: 15:31 18.10.2024)
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Галерея AUADA открылась в Сухуме выставкой художника Олега Чедиа "Повседневная мистика".
AUADA была создана в ковидный период в онлайн формате.
"У нас большой праздник, потому что наша онлайн галерея AUADA приобрела свое помещение, здесь будут проходить выставки художников, которые живут и работают в Абхазии. Когда мы запустили онлайн площадку, мы с соруководителем Дианой Хинтба всегда говорили, что нам достаточно одной маленькой комнаты, чтобы мы могли реализовать все свои задумки", – рассказала одна из создательниц галереи, художница Апща Хагба.
За время существования онлайн площадки проводились выставки художников Адгура Дзидзария, Батала Джапуа, Игоря Панченко, Александра Бояджана и других, а также в заброшенной Национальной картинной галерее и в Стамбуле, уточнила Хагба. Еще была выставка, посвященная объектам культурного наследия, которые нуждаются в сохранении.
Первая экспозиция в собственном помещении с картинами Олега Чедиа будет доступна до 18 ноября.
Олег Чедиа родился в 1996 году. Окончил Московский колледж ландшафтного дизайна, получил степень бакалавра в Школе дизайна РАНХиГС по специальности "дизайн архитектурной среды". Участвовал в "Школе архитекторов будущего" в Институте "Стрелка", с 2007 года занимается уличным искусством. В живописи концентрируется на передаче особой световоздушной среды и объема.