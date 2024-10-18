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Куликов: межвузовская образовательная выставка вызвала интерес у абхазских абитуриентов
Куликов: межвузовская образовательная выставка вызвала интерес у абхазских абитуриентов
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. III Международная межвузовская образовательная выставка вызвала серьезный интерес у абхазских абитуриентов, отметил в интервью Sputnik... 18.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. III Международная межвузовская образовательная выставка вызвала серьезный интерес у абхазских абитуриентов, отметил в интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Он добавил, что на полях выставки прошла научно-практическая конференция с участием директоров школ, было заключено соглашение между АГУ и Армавирским педуниверситетом. III Международная межвузовская образовательная выставка, организованная представительством Россотрудничества в Абхазии, проходила с 16 по 18 октября.
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абхазия, россия, представительство россотрудничества в украине, студенты, образование, абитуриенты
абхазия, россия, представительство россотрудничества в украине, студенты, образование, абитуриенты
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. III Международная межвузовская образовательная выставка вызвала серьезный интерес у абхазских абитуриентов, отметил в интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.
"Были проведены профориентационные мероприятия, в том числе на базе местных абхазских школ в районах Абхазии. Несколько вузов при нашей поддержке такие акции организовали. У каждого вуза была возможность сделать в нашем ресурсном центре отдельную презентацию", – рассказал Куликов.
Он добавил, что на полях выставки прошла научно-практическая конференция с участием директоров школ, было заключено соглашение между АГУ и Армавирским педуниверситетом.
III Международная межвузовская образовательная выставка, организованная представительством Россотрудничества в Абхазии, проходила с 16 по 18 октября.