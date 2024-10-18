https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/predstavitelstvo-rossotrudnichestva-v-abkhazii-peredalo-410-uchebnikov-galskim-shkolam-1052612554.html

Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам

Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам. 18.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

россотрудничество в абхазии

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школы

галский район

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам. Сотрудники представительства провели лекцию, посвященную российско-абхазскому историко-культурному наследию. Проект передачи российских книг продолжается. Всего Россотрудничество поставит более 125 тысяч книг в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья до конца года. В их числе учебная, методическая, научно-популярная и художественная литература.

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