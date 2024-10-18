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Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам
Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам. 18.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам. Сотрудники представительства провели лекцию, посвященную российско-абхазскому историко-культурному наследию. Проект передачи российских книг продолжается. Всего Россотрудничество поставит более 125 тысяч книг в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья до конца года. В их числе учебная, методическая, научно-популярная и художественная литература.
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россотрудничество в абхазии, абхазия, школы, галский район
россотрудничество в абхазии, абхазия, школы, галский район
Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 410 учебников галским школам.
266 книг и учебников — в галскую школу №1,
144 учебника — в галскую школу №2.
Сотрудники представительства провели лекцию, посвященную российско-абхазскому историко-культурному наследию.
Проект передачи российских книг продолжается.
Всего Россотрудничество поставит более 125 тысяч книг в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья до конца года. В их числе учебная, методическая, научно-популярная и художественная литература.