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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/rossiyskaya-pvo-za-nedelyu-sbila-dve-rakety-neptun-1052609540.html
Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"
Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили две ракеты "Нептун", две авиабомбы Hammer, 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотника в... 18.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-18T14:54+0300
2024-10-18T15:27+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили две ракеты "Нептун", две авиабомбы Hammer, 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 29 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сводке российского военного ведомства за период с 12 по 18 октября.Недельная сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"

14:54 18.10.2024 (обновлено: 15:27 18.10.2024)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили две ракеты "Нептун", две авиабомбы Hammer, 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 29 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сводке российского военного ведомства за период с 12 по 18 октября.
Недельная сводка Минобороны России:
С 12 по 18 октября Вооруженными силами России нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов.
Вооруженные силы освободили населенные пункты Невское ЛНР, Максимильяновка ДНР, Михайловка и Красный Яр ДНР, Левадное Запорожской области.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и других боевых бронированных машин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16363 орудия полевой артиллерии и миномета, 27392 единицы специальной военной автомобильной техники.
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