Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"
14:54 18.10.2024 (обновлено: 15:27 18.10.2024)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
© Sputnik / Виктор Толочко/
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили две ракеты "Нептун", две авиабомбы Hammer, 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 29 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сводке российского военного ведомства за период с 12 по 18 октября.
Недельная сводка Минобороны России:
С 12 по 18 октября Вооруженными силами России нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов.
Вооруженные силы освободили населенные пункты Невское ЛНР, Максимильяновка ДНР, Михайловка и Красный Яр ДНР, Левадное Запорожской области.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и других боевых бронированных машин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16363 орудия полевой артиллерии и миномета, 27392 единицы специальной военной автомобильной техники.