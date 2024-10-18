https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/rossiyskaya-pvo-za-nedelyu-sbila-dve-rakety-neptun-1052609540.html

Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"

Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили две ракеты "Нептун", две авиабомбы Hammer, 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотника в... 18.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-18T14:54+0300

2024-10-18T14:54+0300

2024-10-18T15:27+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили две ракеты "Нептун", две авиабомбы Hammer, 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 29 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сводке российского военного ведомства за период с 12 по 18 октября.Недельная сводка Минобороны России:

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