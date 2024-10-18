https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/strategicheskiy-produkt-achba-ob-urozhae-kukuruzy-i-podderzhke-gosudarstva-1052607575.html

Стратегический продукт: Ачба об урожае кукурузы и поддержке государства

Стратегический продукт: Ачба об урожае кукурузы и поддержке государства

Sputnik Абхазия

По данным Минсельхоза, в Абхазии планируют собрать от 20 до 25 тысяч тонн кукурузы в 2024 году. 18.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-18T13:17+0300

2024-10-18T13:17+0300

2024-10-18T15:34+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

минсельхоз

сельское хозяйство

кукуруза

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052605987_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5a94ae3e48685d30fcd376ae588cf645.jpg

Стратегической продукцией, без которой Абхазия не может обойтись, назвал кукурузу главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба. По его словам, в сезоне 2024 года было посеяно от 20 до 25 тысяч тонн этого злака. Больше всего в Гудаутском и Очамчырском районах. Собрано уже 5000 тонн. Ачба также напомнил, что по инициативе президента Абхазии Аслана Бжания, в сезоне 2024 года Минсельхоз выделил крестьянам 40 тонн посадочного материала и 40 тонн дизельного топлива в Гудаутском и Очамчырском районах. Это было сделано в связи с тем, что предыдущий сезон выдался неурожайным и не у всех мог быть посевной материал. Всего было вспахано более 1200 гектаров земли под кукурузу в этих двух районах страны. В первую очередь эту помощь от государства получили многодетные, малоимущие семьи и семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии, а также тем, кто остался без кормильца. Государство также бесплатно выделяет крестьянам препараты для борьбы с вредителями. Это во многом способствовало вернуться к прежним объемам урожая. Для сравнения, из-за мраморного клопа и засухи в прошлом году удалось собрать чуть больше 6000 тонн кукурузы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, минсельхоз, сельское хозяйство, кукуруза, видео