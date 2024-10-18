https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/vzaimnyy-interes-kalyagina-i-zheleznyak-o-predstoyaschem-mezhdunarodnom-turforume-v-abkhazii--1052608900.html

Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии

Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии

Sputnik Абхазия

Каким будет V Международный форум "Visit Apsny" в Абхазии, все ли готово для его проведения, на радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма"... 18.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-18T15:18+0300

2024-10-18T15:18+0300

2024-10-18T15:26+0300

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туризм

форум-выставка "visit apsny" и весенний фестиваль "цветение мимозы"

россия

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Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии

Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии в пятый раз с 1 по 2 ноября. Его тема: "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Для успешного развития туристической сферы важно наладить эффективное взаимодействие разных сторон, включая абхазских и российских туроператоров, представителей бизнеса. Как это сделать? Ответы на это вопрос также планируют найти участники форума. Об ожиданиях от работы этой международной площадки рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и российский эксперт, советник президента "Общенационального союза индустрии гостеприимства" Юлия Железняк.Слушайте подкаст. Sputnik Абхазия – генеральный информационный партнер форума.

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подкасты, абхазия, взаимный интерес, туризм, форум-выставка "visit apsny" и весенний фестиваль "цветение мимозы", россия, аудио