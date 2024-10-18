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Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии
Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Каким будет V Международный форум "Visit Apsny" в Абхазии, все ли готово для его проведения, на радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма"... 18.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-18T15:18+0300
2024-10-18T15:18+0300
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взаимный интерес
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Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии
Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии в пятый раз с 1 по 2 ноября. Его тема: "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Для успешного развития туристической сферы важно наладить эффективное взаимодействие разных сторон, включая абхазских и российских туроператоров, представителей бизнеса. Как это сделать? Ответы на это вопрос также планируют найти участники форума. Об ожиданиях от работы этой международной площадки рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и российский эксперт, советник президента "Общенационального союза индустрии гостеприимства" Юлия Железняк.Слушайте подкаст. Sputnik Абхазия – генеральный информационный партнер форума.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, туризм, форум-выставка "visit apsny" и весенний фестиваль "цветение мимозы", россия, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, туризм, форум-выставка "visit apsny" и весенний фестиваль "цветение мимозы", россия, аудио
Взаимный интерес: Калягина и Железняк о предстоящем Международном турфоруме в Абхазии
15:18 18.10.2024 (обновлено: 15:26 18.10.2024)
Каким будет V Международный форум "Visit Apsny" в Абхазии, все ли готово для его проведения, на радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и советник президента "Общенационального союза индустрии гостеприимства" Юлия Железняк.
Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии в пятый раз с 1 по 2 ноября. Его тема: "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году".
Для успешного развития туристической сферы важно наладить эффективное взаимодействие разных сторон, включая абхазских и российских туроператоров, представителей бизнеса. Как это сделать? Ответы на это вопрос также планируют найти участники форума.
Об ожиданиях от работы этой международной площадки рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и российский эксперт, советник президента "Общенационального союза индустрии гостеприимства" Юлия Железняк.
Sputnik Абхазия – генеральный информационный партнер форума.