https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/kishmariya-rasskazala-ob-aktualnykh-vyzovakh-zaschity-prav-cheloveka-v-usloviyakh-tsifrovizatsii---1052587113.html
Кишмария рассказала об актуальных вызовах защиты прав человека в условиях цифровизации
Кишмария рассказала об актуальных вызовах защиты прав человека в условиях цифровизации
Sputnik Абхазия
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария в эфире радио Sputnik подвела итоги визита в Москву, рассказала о своим участии в работе Евразийского... 19.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-19T14:04+0300
2024-10-19T14:04+0300
2024-10-19T14:04+0300
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Кишмария рассказала об актуальных вызовах в защите прав человека
Sputnik Абхазия
Кишмария рассказала об актуальных вызовах в защите прав человека
В Москве, под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, были проведены IX заседание Евразийского альянса омбудсменов, посвященное защите прав человека в условиях цифровизации общества, и VIII Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".Абхазия находится на начальной стадии законодательного подхода к вопросам цифровизации и цифровой грамотности, сказала Кишмария в интервью радио. Опыт озвученный, и уже внедренный российскими коллегами, послужит формированию концепции защиты прав человека в цифровой среде Абхазии, подчеркнула она.Слушайте подкаст.
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подкасты, права человека, аппарат уполномоченного по правам человека рф, аудио
подкасты, права человека, аппарат уполномоченного по правам человека рф, аудио
Кишмария рассказала об актуальных вызовах защиты прав человека в условиях цифровизации
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария в эфире радио Sputnik подвела итоги визита в Москву, рассказала о своим участии в работе Евразийского альянса омбудсменов и Международной научно-практической конференции.
В Москве, под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, были проведены IX заседание Евразийского альянса омбудсменов, посвященное защите прав человека в условиях цифровизации общества, и VIII Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
Абхазия находится на начальной стадии законодательного подхода к вопросам цифровизации и цифровой грамотности, сказала Кишмария в интервью радио. Опыт озвученный, и уже внедренный российскими коллегами, послужит формированию концепции защиты прав человека в цифровой среде Абхазии, подчеркнула она.