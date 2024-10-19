https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/kishmariya-rasskazala-ob-aktualnykh-vyzovakh-zaschity-prav-cheloveka-v-usloviyakh-tsifrovizatsii---1052587113.html

Кишмария рассказала об актуальных вызовах защиты прав человека в условиях цифровизации

Кишмария рассказала об актуальных вызовах защиты прав человека в условиях цифровизации

Sputnik Абхазия

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария в эфире радио Sputnik подвела итоги визита в Москву, рассказала о своим участии в работе Евразийского... 19.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-19T14:04+0300

2024-10-19T14:04+0300

2024-10-19T14:04+0300

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Кишмария рассказала об актуальных вызовах в защите прав человека Sputnik Абхазия Кишмария рассказала об актуальных вызовах в защите прав человека

В Москве, под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, были проведены IX заседание Евразийского альянса омбудсменов, посвященное защите прав человека в условиях цифровизации общества, и VIII Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".Абхазия находится на начальной стадии законодательного подхода к вопросам цифровизации и цифровой грамотности, сказала Кишмария в интервью радио. Опыт озвученный, и уже внедренный российскими коллегами, послужит формированию концепции защиты прав человека в цифровой среде Абхазии, подчеркнула она.Слушайте подкаст.

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