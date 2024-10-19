https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/luchshie-spektakli-i-chutkiy-zritel-kak-proshli-gastroli-osetinskogo-teatra-v-sukhume-1052613686.html

Лучшие спектакли и чуткий зритель: как прошли гастроли осетинского театра в Сухуме

Лучшие спектакли и чуткий зритель: как прошли гастроли осетинского театра в Сухуме

Sputnik Абхазия

Северо-Осетинский государственный академический театр приехал в Сухум с гастролями 16 октября. Актеры показали абхазскому зрителю два спектакля - “Король Лир”... 19.10.2024, Sputnik Абхазия

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О том, как прошли гастроли в эфире радио Sputnik рассказал художественный руководитель и режиссер театра Гиви Валиев.SputnikГастроли Северо-Осетинского академического театра имени Тхапсаева в Сухуме — продолжением традиции, заложенные нашими старшими, считает худрук и режиссер Гиви Валиев. “Я доволен тем, что мы приехали в братскую Абхазию. Доволен тем, что продолжились традиции, которые очень давно заложенные нашими старшими. Они ездили друг к другу, знали друг друга. Но какое-то время, мне кажется, этот мост зарос травой. И мы благодаря Министерству культуры Абхазии, Министерству культуры Осетии, главе республики Сергею Ивановичу Меняйло протоптали эту дорогу, и сегодня мы здесь. И теперь мы ждем, когда эту заросшую тропу протопчут абхазские театры”, - отметил он. По словам худрука, в Абхазии очень чуткий зритель. Во время спектаклей даже возникало чувство будто актеры играют в пустом зале. В свою очередь, Валиев отметил, что в Абхазии хорошо развивается театральное искусство. “Я вижу, как гастролирует Русский театр, на многих площадках они выступают и становятся лауреатами. Это очень отрадно. На Кавказе есть сильные театры, и это очень важно”, - считает он. Северо-Осетинский театр показал в Абхазии спектакли "Король Лир" и "Овод". Первая постановка прошла 16 октября. Спектакль "Король Лир" был номинирован в четырех номинациях "Золотой маски" — "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший спектакль" и "лучшая режиссура". Северо-Осетинский театр завершил гастроли в Абхазии 17 октября спектаклем "Овод" по роману Этель Войнич.

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