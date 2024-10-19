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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-naselennyy-punkt-zoryanoe-v-dnr-1052614301.html
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщает Минобороны России. 19.10.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщает Минобороны России.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф, днр
россия, украина, министерство обороны рф, днр

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

15:42 19.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, аэродромам, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33824 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и других боевых бронемашин, 1477 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16372 орудия полевой артиллерии и миномета, 27407 единиц специальной военной автомобильной техники.
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