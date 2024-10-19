Российские военнослужащие освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, аэродромам, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33824 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и других боевых бронемашин, 1477 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16372 орудия полевой артиллерии и миномета, 27407 единиц специальной военной автомобильной техники.