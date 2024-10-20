https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/dopolnitelnoe-vremya-bartsits-i-kharchenko-ob-ekstremalnom-triatlone-nartman-2024--1052594502.html
Дополнительное время: Барциц и Харченко об экстремальном триатлоне "Nartman 2024"
Дополнительное время: Барциц и Харченко об экстремальном триатлоне "Nartman 2024"
Sputnik Абхазия
Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц и тренер по триатлону и бегу Антон Харченко в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 20.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-20T17:20+0300
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Дополнительное время: Барциц и Харченко об экстремальном триатлоне "Nartman 2024"
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Барциц и Харченко об экстремальном триатлоне "Nartman 2024"
Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" прошел в Абхазии с 11 по 13 октября. Маршрут соревнований охватил почти всю республику — от Гала до озера Рица — и составляет 234 километра. Организаторами выступили Федерация триатлона Абхазии и тренер по триатлону и бегу Антон Харченко.В интервью радио Sputnik они рассказал подробности о маршруте триатлона, о том, какой интерес он вызвал и каковы его результаты. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио
подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: Барциц и Харченко об экстремальном триатлоне "Nartman 2024"
Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц и тренер по триатлону и бегу Антон Харченко в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" прошел в Абхазии с 11 по 13 октября. Маршрут соревнований охватил почти всю республику — от Гала до озера Рица — и составляет 234 километра. Организаторами выступили Федерация триатлона Абхазии и тренер по триатлону и бегу Антон Харченко.
В интервью радио Sputnik они рассказал подробности о маршруте триатлона, о том, какой интерес он вызвал и каковы его результаты.