Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/reka-podtopila-zdanie-gosarkhiva-abkhazii-1052622011.html
Река подтопила здание Госархива Абхазии
Река подтопила здание Госархива Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Бадри Есиава. Река Адзапш вышла из берегов и подтопила здание Государственного архивного управления Абхазии, сообщил корреспонденту... 20.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-20T22:45+0300
2024-10-20T22:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0b/1048565064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e996175b714b2ada3ba446c767ea1163.jpg
СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Бадри Есиава. Река Адзапш вышла из берегов и подтопила здание Государственного архивного управления Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы управления Дмитрий Еник. По его словам, вода успела зайти в коридор первого этажа, но сотрудники архива вместе с МЧС не дали ей разлиться. "Архив и имущество, к счастью, не пострадали, но это для нас первый звоночек. Если сильный дождь вновь повторится, могут возникнуть серьезные проблемы", — отметил Еник. Сейчас уровень реки уже спал. По мнению Дмитрия Еник, нужно очистить ее русло или построить бетонные ограждения, которые оградят архив от наводнений в будущем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/khraniteli-istorii-gosarkhivu-abkhazii-95-let-1050415484.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0b/1048565064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_618de927e6abeae83a60423a172c507c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Река подтопила здание Госархива Абхазии

22:45 20.10.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукГосударственный архив Абхазии
Государственный архив Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Бадри Есиава. Река Адзапш вышла из берегов и подтопила здание Государственного архивного управления Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы управления Дмитрий Еник.
По его словам, вода успела зайти в коридор первого этажа, но сотрудники архива вместе с МЧС не дали ей разлиться.
"Архив и имущество, к счастью, не пострадали, но это для нас первый звоночек. Если сильный дождь вновь повторится, могут возникнуть серьезные проблемы", — отметил Еник.
Сейчас уровень реки уже спал. По мнению Дмитрия Еник, нужно очистить ее русло или построить бетонные ограждения, которые оградят архив от наводнений в будущем.
Государственный архив Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2024
В Абхазии
Хранители истории: Госархиву Абхазии 95 лет
15 марта, 12:12
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0