https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/reka-podtopila-zdanie-gosarkhiva-abkhazii-1052622011.html
Река подтопила здание Госархива Абхазии
Река подтопила здание Госархива Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Бадри Есиава. Река Адзапш вышла из берегов и подтопила здание Государственного архивного управления Абхазии, сообщил корреспонденту... 20.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Бадри Есиава. Река Адзапш вышла из берегов и подтопила здание Государственного архивного управления Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы управления Дмитрий Еник. По его словам, вода успела зайти в коридор первого этажа, но сотрудники архива вместе с МЧС не дали ей разлиться. "Архив и имущество, к счастью, не пострадали, но это для нас первый звоночек. Если сильный дождь вновь повторится, могут возникнуть серьезные проблемы", — отметил Еник. Сейчас уровень реки уже спал. По мнению Дмитрия Еник, нужно очистить ее русло или построить бетонные ограждения, которые оградят архив от наводнений в будущем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/khraniteli-istorii-gosarkhivu-abkhazii-95-let-1050415484.html
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Река подтопила здание Госархива Абхазии
СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Бадри Есиава. Река Адзапш вышла из берегов и подтопила здание Государственного архивного управления Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы управления Дмитрий Еник.
По его словам, вода успела зайти в коридор первого этажа, но сотрудники архива вместе с МЧС не дали ей разлиться.
"Архив и имущество, к счастью, не пострадали, но это для нас первый звоночек. Если сильный дождь вновь повторится, могут возникнуть серьезные проблемы", — отметил Еник.
Сейчас уровень реки уже спал. По мнению Дмитрия Еник, нужно очистить ее русло или построить бетонные ограждения, которые оградят архив от наводнений в будущем.