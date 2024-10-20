https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/reka-podtopila-zdanie-gosarkhiva-abkhazii-1052622011.html

Река подтопила здание Госархива Абхазии

Река подтопила здание Госархива Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Бадри Есиава. Река Адзапш вышла из берегов и подтопила здание Государственного архивного управления Абхазии, сообщил корреспонденту... 20.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-20T22:45+0300

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СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Бадри Есиава. Река Адзапш вышла из берегов и подтопила здание Государственного архивного управления Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik замглавы управления Дмитрий Еник. По его словам, вода успела зайти в коридор первого этажа, но сотрудники архива вместе с МЧС не дали ей разлиться. "Архив и имущество, к счастью, не пострадали, но это для нас первый звоночек. Если сильный дождь вновь повторится, могут возникнуть серьезные проблемы", — отметил Еник. Сейчас уровень реки уже спал. По мнению Дмитрия Еник, нужно очистить ее русло или построить бетонные ограждения, которые оградят архив от наводнений в будущем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/khraniteli-istorii-gosarkhivu-abkhazii-95-let-1050415484.html

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