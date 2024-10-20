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Укрепляя тело и дух: Тарба о развитии спорта в Гулрыпшском районе

Укрепляя тело и дух: Тарба о развитии спорта в Гулрыпшском районе

Sputnik Абхазия

В Гулрыпшском районе существуют секции по различным видам спорта, среди них бокс, карате, шахматы, баскетбол. 20.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-20T16:20+0300

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Около 700 детей занимаются спортом в Гулрыпшском районе, сказал в интервью радио Sputnik председатель районного комитета по делам молодежи и спорта Нури Тарба."Ежегодно эта цифра растет. В районе очень много разных видов спорта, самые популярные среди них — бокс, карате. В последнее время активно развиваются шахматы и, наверное, баскетбол", - подчеркнул он. На территории района расположен спортивный оздоровительный комплекс, где, в частности, проводятся сборы российские команды. Это главный спортивный объект, на котором проводятся многочисленные турниры и мероприятия для молодежи, добавил Нури Тарба.

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