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Укрепляя тело и дух: Тарба о развитии спорта в Гулрыпшском районе
Укрепляя тело и дух: Тарба о развитии спорта в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
В Гулрыпшском районе существуют секции по различным видам спорта, среди них бокс, карате, шахматы, баскетбол. 20.10.2024, Sputnik Абхазия
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Около 700 детей занимаются спортом в Гулрыпшском районе, сказал в интервью радио Sputnik председатель районного комитета по делам молодежи и спорта Нури Тарба."Ежегодно эта цифра растет. В районе очень много разных видов спорта, самые популярные среди них — бокс, карате. В последнее время активно развиваются шахматы и, наверное, баскетбол", - подчеркнул он. На территории района расположен спортивный оздоровительный комплекс, где, в частности, проводятся сборы российские команды. Это главный спортивный объект, на котором проводятся многочисленные турниры и мероприятия для молодежи, добавил Нури Тарба.
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абхазия, мультимедиа, видео, спорт, видео
абхазия, мультимедиа, видео, спорт, видео
Укрепляя тело и дух: Тарба о развитии спорта в Гулрыпшском районе
В Гулрыпшском районе существуют секции по различным видам спорта, среди них бокс, карате, шахматы, баскетбол.
Около 700 детей занимаются спортом в Гулрыпшском районе, сказал в интервью радио Sputnik председатель районного комитета по делам молодежи и спорта Нури Тарба.
"Ежегодно эта цифра растет. В районе очень много разных видов спорта, самые популярные среди них — бокс, карате. В последнее время активно развиваются шахматы и, наверное, баскетбол", - подчеркнул он.
На территории района расположен спортивный оздоровительный комплекс, где, в частности, проводятся сборы российские команды. Это главный спортивный объект, на котором проводятся многочисленные турниры и мероприятия для молодежи, добавил Нури Тарба.