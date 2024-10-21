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Генпрокурор Абхазии встретился с представителями Минюста и ФСИН России
Генпрокурор Абхазии встретился с представителями Минюста и ФСИН России
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В ходе абхазо-российских экспертных консультаций обсуждались вопросы сотрудничества в рамках договора о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к... 21.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба встретился с представителями Министерства юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках подписанного в мае 2015 года договора о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы.
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Генпрокурор Абхазии встретился с представителями Минюста и ФСИН России
В ходе абхазо-российских экспертных консультаций обсуждались вопросы сотрудничества в рамках договора о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik.
Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба встретился с представителями Министерства юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний России, сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках подписанного в мае 2015 года договора о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы.
"Генеральная прокуратура Абхазии и дальше нацелена на всестороннее развитие и укрепление сотрудничества с Министерстом юстиции Российской Федерации, которое, на мой взгляд, будет способствовать достижению справедливости и социальной реабилитации осужденных лиц", — подчеркнул Агрба.