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Количество проголосовавших за евроинтеграцию в Молдове превысило 50 процентов
Количество проголосовавших за евроинтеграцию в Молдове превысило 50 процентов
Sputnik Абхазия
В воскресенье, 21 октября, в Молдове прошли президентские выборы и референдум по вопросу изменений в Конституции, связанных с вступлением в ЕС. 21.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-21T09:00+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. По итогам обработки 93,38% бюллетеней, более половины избирателей проголосовали за евроинтеграцию Молдовы, сообщает РИА Новости.Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%.На президентских выборах по итогам обработки 98,29% протоколов лидирует нынешний президент страны Майя Санду, у нее 41,92% голосов. На втором месте бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от социалистов Александр Стояногло, получивший 26,35%.В воскресенье, 20 октября, в Молдове прошли президентские выборы, на пост главы государства баллотировались 11 кандидатов. Одновременно с этим был организован референдум, в рамках которого гражданам нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
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Количество проголосовавших за евроинтеграцию в Молдове превысило 50 процентов
09:00 21.10.2024 (обновлено: 10:36 21.10.2024)
В воскресенье, 21 октября, в Молдове прошли президентские выборы и референдум по вопросу изменений в Конституции, связанных с вступлением в ЕС.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. По итогам обработки 93,38% бюллетеней, более половины избирателей проголосовали за евроинтеграцию Молдовы, сообщает РИА Новости.
"За" высказались 50,07%, против – 49,93%.
Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%.
На президентских выборах по итогам обработки 98,29% протоколов лидирует нынешний президент страны Майя Санду, у нее 41,92% голосов.
На втором месте бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от социалистов Александр Стояногло, получивший 26,35%.
В воскресенье, 20 октября, в Молдове прошли президентские выборы, на пост главы государства баллотировались 11 кандидатов. Одновременно с этим был организован референдум, в рамках которого гражданам нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".