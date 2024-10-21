https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/kolichestvo-progolosovavshikh-za-evrointegratsiyu-v-moldove-prevysilo-50-protsentov-1052622425.html

Количество проголосовавших за евроинтеграцию в Молдове превысило 50 процентов

Количество проголосовавших за евроинтеграцию в Молдове превысило 50 процентов

Sputnik Абхазия

В воскресенье, 21 октября, в Молдове прошли президентские выборы и референдум по вопросу изменений в Конституции, связанных с вступлением в ЕС. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-21T09:00+0300

2024-10-21T09:00+0300

2024-10-21T10:36+0300

молдавия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/15/1052622577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f0e59e910b8614c402492e157d97f18.jpg

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. По итогам обработки 93,38% бюллетеней, более половины избирателей проголосовали за евроинтеграцию Молдовы, сообщает РИА Новости.Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%.На президентских выборах по итогам обработки 98,29% протоколов лидирует нынешний президент страны Майя Санду, у нее 41,92% голосов. На втором месте бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от социалистов Александр Стояногло, получивший 26,35%.В воскресенье, 20 октября, в Молдове прошли президентские выборы, на пост главы государства баллотировались 11 кандидатов. Одновременно с этим был организован референдум, в рамках которого гражданам нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

молдавия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

молдавия, новости