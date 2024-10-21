https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/rektor-armavirskogo-vuza-rasskazal-o-vozmozhnostyakh-postupleniya-dlya-abkhazskikh-abiturientov-1052623120.html

Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов

Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов

Sputnik Абхазия

Ректор Армавирского госпедуниверситета Евгений Нижник в эфире радио Sputnik рассказал об участии в Международной межвузовской выставке в Абхазии. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

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Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов Sputnik Абхазия Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов

В Абхазии прошла III Международная межвузовская образовательная выставка. С 16 по 18 октября в Доме Москвы 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет провели лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии. Ректор Армавирского госпедуниверситета Евгений Нижник в студии радио Sputnik рассказал о том, какие возможности образования предлагает их вуз для Абхазии.Слушайте подкаст.

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