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Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов
Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов
Sputnik Абхазия
Ректор Армавирского госпедуниверситета Евгений Нижник в эфире радио Sputnik рассказал об участии в Международной межвузовской выставке в Абхазии. 21.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-21T14:03+0300
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Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов
Sputnik Абхазия
Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов
В Абхазии прошла III Международная межвузовская образовательная выставка. С 16 по 18 октября в Доме Москвы 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет провели лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии. Ректор Армавирского госпедуниверситета Евгений Нижник в студии радио Sputnik рассказал о том, какие возможности образования предлагает их вуз для Абхазии.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, вузы, образование, аудио
Ректор Армавирского вуза рассказал о возможностях поступления для абхазских абитуриентов
14:03 21.10.2024 (обновлено: 14:04 21.10.2024)
Ректор Армавирского госпедуниверситета Евгений Нижник в эфире радио Sputnik рассказал об участии в Международной межвузовской выставке в Абхазии.
В Абхазии прошла III Международная межвузовская образовательная выставка. С 16 по 18 октября в Доме Москвы 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет провели лекции и мастер-классы. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии. Ректор Армавирского госпедуниверситета Евгений Нижник в студии радио Sputnik рассказал о том, какие возможности образования предлагает их вуз для Абхазии.