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Спрос и предложение: о трудовой миграции в Абхазии рассказали в Sputnik

Спрос и предложение: о трудовой миграции в Абхазии рассказали в Sputnik

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21 октября 2024 года Государственная миграционная служба Абхазии отмечает 15-летие. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

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По словам замглавы службы Эдуарда Гамисония, число трудовых мигрантов ежегодно растет. В 2022 году их количество составило 6845 человек, в 2023 году — 7754, а за девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 8323 трудовых мигрантов. За счет этого растет и общая сумма госпошлин. Если в 2022 году в бюджет республики поступило 77 миллионов рублей, то в 2024 году сумма уже превысила 147 миллионов.Подробнее о тенденциях, нарушениях миграционного законодательства и предложениях по изменению миграционного законодательства смотрите в видео Sputnik.

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