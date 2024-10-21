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Спрос и предложение: о трудовой миграции в Абхазии рассказали в Sputnik
Спрос и предложение: о трудовой миграции в Абхазии рассказали в Sputnik
Sputnik Абхазия
21 октября 2024 года Государственная миграционная служба Абхазии отмечает 15-летие. 21.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-21T22:00+0300
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По словам замглавы службы Эдуарда Гамисония, число трудовых мигрантов ежегодно растет. В 2022 году их количество составило 6845 человек, в 2023 году — 7754, а за девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 8323 трудовых мигрантов. За счет этого растет и общая сумма госпошлин. Если в 2022 году в бюджет республики поступило 77 миллионов рублей, то в 2024 году сумма уже превысила 147 миллионов.Подробнее о тенденциях, нарушениях миграционного законодательства и предложениях по изменению миграционного законодательства смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, мультимедиа, новости, миграция, видео, видео
Спрос и предложение: о трудовой миграции в Абхазии рассказали в Sputnik
21 октября 2024 года Государственная миграционная служба Абхазии отмечает 15-летие.
По словам замглавы службы Эдуарда Гамисония, число трудовых мигрантов ежегодно растет.
В 2022 году их количество составило 6845 человек, в 2023 году — 7754, а за девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 8323 трудовых мигрантов.
За счет этого растет и общая сумма госпошлин. Если в 2022 году в бюджет республики поступило 77 миллионов рублей, то в 2024 году сумма уже превысила 147 миллионов.
Подробнее о тенденциях, нарушениях миграционного законодательства и предложениях по изменению миграционного законодательства смотрите в видео Sputnik.