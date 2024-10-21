https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/takie-obstoyatelstva-gamisoniya-i-kamkiya-o-migratsionnykh-protsessakh-v-abkhazii-1052627144.html

Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии

Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии

Sputnik Абхазия

21 октября исполнилось 15 лет со дня образования Государственной миграционной службы Абхазии. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-21T18:07+0300

2024-10-21T18:07+0300

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Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии

21 октября исполнилось 15 лет со дня образования Государственной миграционной службы Абхазии. О задачах ведомства, о тенденциях в вопросах миграции и влиянии этих процессов на ситуацию в стране в эфире радио Sputnik говорили с заместителем начальника Государственной миграционной службы Эдуардом Гамисония и директором Института экономики и права АНА Фатимой Камкия. По мнению Камкия, в республике недостаточен научный подход в миграционной политике. "Он мог бы получить отражение в таком документе, как концепция миграционной политики. Аналогичный существует в России. В нем прописаны цели и задачи, принципы правового регулирования данной сферы. Они, как мне кажется, отвечали бы на вопросы, которые беспокоят население. Выработка концепции сняла бы целый ряд опасений со стороны общества", – сказала Фатима Камкия. По словам Гамисония, в Абхазии наблюдается рост миграционного потока.Слушайте подкаст.

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