https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/takie-obstoyatelstva-gamisoniya-i-kamkiya-o-migratsionnykh-protsessakh-v-abkhazii-1052627144.html
Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии
Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии
Sputnik Абхазия
21 октября исполнилось 15 лет со дня образования Государственной миграционной службы Абхазии. 21.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-21T18:07+0300
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Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии
21 октября исполнилось 15 лет со дня образования Государственной миграционной службы Абхазии. О задачах ведомства, о тенденциях в вопросах миграции и влиянии этих процессов на ситуацию в стране в эфире радио Sputnik говорили с заместителем начальника Государственной миграционной службы Эдуардом Гамисония и директором Института экономики и права АНА Фатимой Камкия. По мнению Камкия, в республике недостаточен научный подход в миграционной политике. "Он мог бы получить отражение в таком документе, как концепция миграционной политики. Аналогичный существует в России. В нем прописаны цели и задачи, принципы правового регулирования данной сферы. Они, как мне кажется, отвечали бы на вопросы, которые беспокоят население. Выработка концепции сняла бы целый ряд опасений со стороны общества", – сказала Фатима Камкия. По словам Гамисония, в Абхазии наблюдается рост миграционного потока.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, миграция, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, миграция, аудио
Такие обстоятельства: Гамисония и Камкия о миграционных процессах в Абхазии
18:07 21.10.2024 (обновлено: 18:08 21.10.2024)
21 октября исполнилось 15 лет со дня образования Государственной миграционной службы Абхазии.
О задачах ведомства, о тенденциях в вопросах миграции и влиянии этих процессов на ситуацию в стране в эфире радио Sputnik говорили с заместителем начальника Государственной миграционной службы Эдуардом Гамисония и директором Института экономики и права АНА Фатимой Камкия.
По мнению Камкия, в республике недостаточен научный подход в миграционной политике.
"Он мог бы получить отражение в таком документе, как концепция миграционной политики. Аналогичный существует в России. В нем прописаны цели и задачи, принципы правового регулирования данной сферы. Они, как мне кажется, отвечали бы на вопросы, которые беспокоят население. Выработка концепции сняла бы целый ряд опасений со стороны общества", – сказала Фатима Камкия.
По словам Гамисония, в Абхазии наблюдается рост миграционного потока.