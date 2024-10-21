https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-startoval-v-sukhume-1052624435.html

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме

Sputnik Абхазия

Турнир продлится неделю, он посвящен памяти защитников Родины, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-21T13:06+0300

2024-10-21T13:06+0300

2024-10-21T13:06+0300

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" стартовал в Сухуме. "Спасибо большое, что вы приехали и разделили с нами праздник - День Победы. Вы - не просто спортсмены, вы - пример для подражания для нашего будущего поколения. Спасибо, что вы преданы спорту и нашей маленькой республике", - сказал замглавы Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, открывая мероприятие.Турнир посвящен памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, он завершится 27 октября.

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