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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-startoval-v-sukhume-1052624435.html
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме
Sputnik Абхазия
Турнир продлится неделю, он посвящен памяти защитников Родины, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 21.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" стартовал в Сухуме. "Спасибо большое, что вы приехали и разделили с нами праздник - День Победы. Вы - не просто спортсмены, вы - пример для подражания для нашего будущего поколения. Спасибо, что вы преданы спорту и нашей маленькой республике", - сказал замглавы Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, открывая мероприятие.Турнир посвящен памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, он завершится 27 октября.
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абхазия, спорт, новости

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме

13:06 21.10.2024
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Леон Адлейба
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Турнир продлится неделю, он посвящен памяти защитников Родины, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" стартовал в Сухуме.
За первенство поборются команды из Абхазии, Кемерово, Барнаула, Новороссийска и Крыма.
"Спасибо большое, что вы приехали и разделили с нами праздник - День Победы. Вы - не просто спортсмены, вы - пример для подражания для нашего будущего поколения. Спасибо, что вы преданы спорту и нашей маленькой республике", - сказал замглавы Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, открывая мероприятие.
Турнир посвящен памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, он завершится 27 октября.
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