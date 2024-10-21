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Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией
Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией
Sputnik Абхазия
Руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев в... 21.10.2024, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией
Руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Взаимный интерес" рассказал о гастролях театра в Абхазии и о значении культурного обмена между странами.Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева показал абхазским зрителям два спектакля – "Король Лир" и "Овод"."Больше всего о народе может сказать культура. Когда я вижу, как абхазский театр РУСДРАМ гастролирует, когда вижу, какие хорошие оперные певцы в Абхазии, развитие культуры, то понимаю, что все налаживается. Очень хорошо и важно, когда не только театры, но и хореографические, музыкальные коллективы, филармонии могут обмениваться и окунуться в вашу культуру, в ваше понимание театра. Ведь у каждого народа свое понимание театра, свой менталитет, и с этим вы нас знакомите", – сказал Валиев.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, северная осетия, политическая культура, театр, гастроли, актеры, сцена, подкасты, взаимный интерес, аудио
абхазия, северная осетия, политическая культура, театр, гастроли, актеры, сцена, подкасты, взаимный интерес, аудио

Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией

10:44 21.10.2024 (обновлено: 11:02 21.10.2024)
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Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией
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Руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Взаимный интерес" рассказал о гастролях театра в Абхазии и о значении культурного обмена между странами.
Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева показал абхазским зрителям два спектакля – "Король Лир" и "Овод".
"Больше всего о народе может сказать культура. Когда я вижу, как абхазский театр РУСДРАМ гастролирует, когда вижу, какие хорошие оперные певцы в Абхазии, развитие культуры, то понимаю, что все налаживается. Очень хорошо и важно, когда не только театры, но и хореографические, музыкальные коллективы, филармонии могут обмениваться и окунуться в вашу культуру, в ваше понимание театра. Ведь у каждого народа свое понимание театра, свой менталитет, и с этим вы нас знакомите", – сказал Валиев.
Полная версия беседы в аудиофайле.
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