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Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией

Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией

Sputnik Абхазия

Руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев в... 21.10.2024, Sputnik Абхазия

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2024-10-21T10:44+0300

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Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Валиев о культурном обмене между Абхазией и Северной Осетией

Руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Взаимный интерес" рассказал о гастролях театра в Абхазии и о значении культурного обмена между странами.Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева показал абхазским зрителям два спектакля – "Король Лир" и "Овод"."Больше всего о народе может сказать культура. Когда я вижу, как абхазский театр РУСДРАМ гастролирует, когда вижу, какие хорошие оперные певцы в Абхазии, развитие культуры, то понимаю, что все налаживается. Очень хорошо и важно, когда не только театры, но и хореографические, музыкальные коллективы, филармонии могут обмениваться и окунуться в вашу культуру, в ваше понимание театра. Ведь у каждого народа свое понимание театра, свой менталитет, и с этим вы нас знакомите", – сказал Валиев.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, северная осетия, политическая культура, театр, гастроли, актеры, сцена, подкасты, взаимный интерес, аудио