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Часть Сухума останется без света во вторник, 22 октября
Часть Сухума останется без света во вторник, 22 октября
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Электричества не будет из-за проведения профилактических работ на подстанции "Сухум -1" 22.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без света сегодня, 22 октября, из-за проведения профилактических работ на подстанции "Сухум -1". Об этом Sputnik сообщил начальник столичного СУЭС Тенгиз Блабба.С 13:00 до 16:00 электричество отключат в центральной и нагорной частях города, в районе рынка, на Старом поселке, на улицах Бейгуаа, Титова, Почтовой и Имама Шамиля.
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Часть Сухума останется без света во вторник, 22 октября
11:28 22.10.2024 (обновлено: 12:07 22.10.2024)
Электричества не будет из-за проведения профилактических работ на подстанции "Сухум -1"
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без света сегодня, 22 октября, из-за проведения профилактических работ на подстанции "Сухум -1". Об этом Sputnik сообщил начальник столичного СУЭС Тенгиз Блабба.
С 13:00 до 16:00 электричество отключат в центральной и нагорной частях города, в районе рынка, на Старом поселке, на улицах Бейгуаа, Титова, Почтовой и Имама Шамиля.