https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/chast-sukhuma-ostanetsya-segodnya-bez-sveta-vo-vtornik-22-oktyabrya--1052631037.html

Часть Сухума останется без света во вторник, 22 октября

Часть Сухума останется без света во вторник, 22 октября

Sputnik Абхазия

Электричества не будет из-за проведения профилактических работ на подстанции "Сухум -1" 22.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без света сегодня, 22 октября, из-за проведения профилактических работ на подстанции "Сухум -1". Об этом Sputnik сообщил начальник столичного СУЭС Тенгиз Блабба.С 13:00 до 16:00 электричество отключат в центральной и нагорной частях города, в районе рынка, на Старом поселке, на улицах Бейгуаа, Титова, Почтовой и Имама Шамиля.

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