https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/konferentsiya-o-sokhranenii-i-razvitii-traditsionnykh-semeynykh-tsennostey-proydet-v-abkhazii-1052635855.html

Конференция о сохранении и развитии традиционных семейных ценностей пройдет в Абхазии

Конференция о сохранении и развитии традиционных семейных ценностей пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная Международной конференции "Традиционные семейные ценности – основа единства народов" состоялась в пресс-центре Sputnik во... 22.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-22T18:14+0300

2024-10-22T18:14+0300

2024-10-22T18:14+0300

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Международная конференция "Традиционные семейные ценности – основа единства народов" пройдет в Абхазии 25 и 26 октября. Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказала председатель Союза православных женщин Абхазии Юлия Павлюченкова.Она организована движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", Союзом православных женщин Абхазии и Союзом российских соотечественников в Абхазии при содействии Культурно-делового центра "Дом Москвы". "Когда к нам обратились из Союза православных женщин, и предложили провести в Абхазии подобную конференцию, мы с удовольствием приняли предложение. И сейчас уже, погрузившись в тематику, понимаем, что это сегодня для Абхазии действительно сверх актуально", - отметила Павлюченкова.По ее словам, цель конференции – объединение усилий активных общественных деятелей, исполнительной власти и церкви в вопросах сохранения и передачи семейных ценностей. Сегодня в Абхазии мало многодетных семей и это трагедия для малочисленного народа, считает Павлюченкова."Очень важно, что у вас в эпосе есть про 99 братьев. Если в эпосе записано это, наверное, многодетность действительно была актуально. У абхазских авторов также читала, что в 20 веке был огромный взлет, были многодетные семьи, где по 4-5 ребенка в семье – было нормой. То, что мы наблюдаем сегодня можно назвать трагедией. Эта трагедия есть и в России. И сегодня президент Российской Федерации ставит перед гражданами России необходимость повышения рождаемости, принимаются законы по поддержке семей. Опираясь на опыт России, изучив наш опыт на конференции будем обсуждать эту тему", - отметила Павлюченкова.Международная конференция "Традиционные семейные ценности – основа единства народов" пройдет 25 и 26 октября. В ней примут участие представители духовенства Русской и Абхазской православной церкви, благотворительных организации, власти, в частности президент Абхазии.

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