https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/naur-garmeliya-pobedil-na-evraziya-kinofest-v-nominatsii-luchshiy-rezhisser-1052631268.html

Наур Гармелия победил на "Евразия-Кинофест" в номинации "лучший режиссер"

Наур Гармелия победил на "Евразия-Кинофест" в номинации "лучший режиссер"

Sputnik Абхазия

"Евразия-Кинофест" прошел в Москве с 17 по 21 октября. 22.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-22T11:49+0300

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Абхазский режиссер Наур Гармелия победил в номинации "лучший режиссер" на фестивале "Евразия-Кинофест".Ему вручили статуэтку "Евразия" за фильм "Последняя цена".Как рассказал Sputnik Гармелия, фестиваль "Евразия-Кинофест" прошел впервые, и в нем участвовали практически все постсоветские республики.Абхазский режиссер Наур Гармелия стал победителем "Евразия-Кинофест" в номинации лучший режиссер с фильмом "Последняя цена". Ранее фильм завоевал три награды на Международном кинофестивале "Киношок" в Анапе. Премьера фильма "Последняя цена" в ближайшее время пройдет в Абхазии.

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