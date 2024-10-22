https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/naur-garmeliya-pobedil-na-evraziya-kinofest-v-nominatsii-luchshiy-rezhisser-1052631268.html
Наур Гармелия победил на "Евразия-Кинофест" в номинации "лучший режиссер"
Наур Гармелия победил на "Евразия-Кинофест" в номинации "лучший режиссер"
Sputnik Абхазия
"Евразия-Кинофест" прошел в Москве с 17 по 21 октября. 22.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-22T11:49+0300
2024-10-22T11:49+0300
2024-10-22T12:05+0300
абхазия
новости
кино
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/16/1052631314_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_459b7a5b88c411844bb3fe4df84da45c.jpg
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Абхазский режиссер Наур Гармелия победил в номинации "лучший режиссер" на фестивале "Евразия-Кинофест".Ему вручили статуэтку "Евразия" за фильм "Последняя цена".Как рассказал Sputnik Гармелия, фестиваль "Евразия-Кинофест" прошел впервые, и в нем участвовали практически все постсоветские республики.Абхазский режиссер Наур Гармелия стал победителем "Евразия-Кинофест" в номинации лучший режиссер с фильмом "Последняя цена". Ранее фильм завоевал три награды на Международном кинофестивале "Киношок" в Анапе. Премьера фильма "Последняя цена" в ближайшее время пройдет в Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/16/1052631314_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bfc5251561fe1ee268232305c2290694.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, кино
Наур Гармелия победил на "Евразия-Кинофест" в номинации "лучший режиссер"
11:49 22.10.2024 (обновлено: 12:05 22.10.2024)
"Евразия-Кинофест" прошел в Москве с 17 по 21 октября.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Абхазский режиссер Наур Гармелия победил в номинации "лучший режиссер" на фестивале "Евразия-Кинофест".
Ему вручили статуэтку "Евразия" за фильм "Последняя цена".
Как рассказал Sputnik Гармелия, фестиваль "Евразия-Кинофест" прошел впервые, и в нем участвовали практически все постсоветские республики.
"Я очень рад. Любопытный фестиваль, он проходил впервые. В нем участвовали практически все постсоветские республики. В целом все было интересно", — сказал Гармелия.
Абхазский режиссер Наур Гармелия стал победителем "Евразия-Кинофест" в номинации лучший режиссер с фильмом "Последняя цена". Ранее фильм завоевал три награды на Международном кинофестивале "Киношок" в Анапе.
Премьера фильма "Последняя цена" в ближайшее время пройдет в Абхазии.